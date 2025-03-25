GTA 6 серьезно пугает крупных издателей и они готовы перенести свои игры убегая от конкуренции

Три крупных игровых издателя рассказали, что рассматривают возможность переноса релизов своих проектов, чтобы избежать прямой конкуренции с Grand Theft Auto 6 - долгожданным криминальным боевиком от Rockstar Games.

GTA VI станет первой новой частью серии за 12 лет. Ее выход запланирован на осень 2025 года, и пока Rockstar не сделает официального заявления относительно точной даты релиза, другие компании не спешат анонсировать собственные крупные проекты на четвертый квартал года, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Game Bussiness.

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Игры Rockstar постоянно оттягивают на себя огромные деньги и, что еще важнее, время игроков. Мы не хотим оказаться рядом с этим [черным отверстием] и работаем над несколькими вариантами для наших проектов,

– заявил руководитель одного из издательств.

По словам еще одного неназванного представителя индустрии, компании будут пытаться избежать "зоны удара" GTA VI, смещая собственные релизы на три недели вперед или назад. Он также отметил, что аналогичную стратегию используют и другие издатели.

Опасения компаний не беспочвенны. На момент выхода в сентябре 2013 года GTA V обеспечила 50% всей выручки от продажи видеоигр в США, а в Великобритании игра занимала 89% всех проданных копий (и 94% выручки от продаж игр).

"Что, если мы отложим релиз до 2026 года, а Rockstar поступит так же? Успеем ли мы снова изменить дату, или придется отодвинуть игру еще дальше?" – волнуется руководитель одной из европейских студий.

Журналисты The Game Business предполагают, что потенциальные переносы могут сыграть в пользу Nintendo. Компания готовится к выпуску консоли Switch 2 осенью 2025 года, и отсутствие такого мощного конкурента, как GTA 6, может способствовать её успеху.