Известна самая популярная игра 2021 года на Twitch: зрители наблюдали за ней 2,1 миллиарда часов

Отчет активности зрителей на Twitch назвал самые популярные игры на стриминговой платформе. За каким проектом геймеры наблюдали больше всего в 2021 году – узнайте в материале.

Twitch давно стал неотъемлемой частью жизни геймеров. Прохождение новинок индустрии, киберспортивные турниры и просто игра любимого стримера в какие-нибудь соревновательные или другие проекты – это то, за чем с удовольствием наблюдают миллионы зрителей со всего мира.

Интересно Стали известны самые обсуждаемые игры 2021 года – интересные итоги для индустрии видеоигр

Согласно отчету Rainmaker.gg та StreamElements 2021 год принес стриминговой платформе существенное увеличение количества зрителей, о чем может свидетельствовать показатель "просмотренных" ими часов контента, который вырос на целых 45% по сравнению с прошлым годом и составляет 24 миллиарда часов.

Титул самой популярной игры года на Twitch – это довольно престижно, ведь означает то, что многие не просто играют в проект, но и активно интересуются и другими аспектами, его касающимися.

В уходящем году зрители Twitch больше всего внимания уделяли не новинкам и даже не прошлогоднему лидеру – League of Legends, которая на этот раз удовлетворилась вторым местом. Самой популярной игрой стала Grand Theft Auto 5 на просмотр которой геймеры потратили невероятных 2,1 миллиарда часов, что на целых 1,3 миллиарда больше, чем в прошлом году.

10 самых популярных категорий на Twitch по времени просмотра в 2021 году / изображение blog.streamelements.com

Интересно, что самой успешной в плане просмотров новинкой индустрии на Twitch является многострадальная New World. Всего она оказалась на 18-м месте по популярности, а на ее просмотр зрители потратили скромных 259 миллионов часов.