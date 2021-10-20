Известно, сколько стоят все видеоигры, которые можно приобрести в магазине PlayStation Store

Результатами интересного исследования поделился пользователь Reddit с никнеймом Serzh008. Он решил узнать, сколько нужно заплатить за все игры, которые есть в сервисе PlayStation Store.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о пользователе Reddit, который захотел узнать, сколько стоят все игры, которые компания Epic Games раздавала бесплатно. На этот раз за подобную работу решил взяться еще один пользователь этой платформы, правда, его заинтересовал другой популярный сервис.

Подробнее Известно, сколько стоят все видеоигры, которые можно было бесплатно получить в Epic Games Store

Речь идет о фирменном магазине компании Sony, который называется PlayStation Store. Геймер с никнеймом Serzh008 решил узнать, сколько стоят все видеоигры для консоли PlayStation 4, которые можно приобрести в этом сервисе. Сделал он это с помощью специальных скриптов, которые ежедневно собирают цены с PS Store. Важно отметить, что речь идет именно об играх, то есть главный герой не учитывал стоимость премиальных изданий, различных дополнений, сезонных пропусков и проектов, которые можно только предзаказать. Также стоит добавить, что данные он собрал 13 октября, с учетом скидок, которые были в этот день.

Сначала Serzh008 показал, как различаются регионы по количеству доступных игр. Согласно его данным, более 5 тысяч проектов есть только в США, Канаде и Мексике. Стоит отметить, что в других регионах цифры примерно одинаковые, хотя есть и одно исключение – Саудовская Аравия. Дело в том, что местные геймеры могут приобрести в этом магазине только 3,3 тысячи видеоигр.

Количество доступных игр в каждом регионе / Фото Reddit Serzh008

Стоит отметить, что в магазине PS Store действуют региональные цены, а потому суммарные стоимости серьезно различаются. Например, больше всех за такой набор должны заплатить жители европейских государств, а своеобразным победителем является Германия – почти 147 тысяч долларов. Правда, все подписчики сервиса PS Plus из этой страны, за аналогичную коллекцию должны выложить значительно меньшую сумму – 92 тысячи долларов. А вот дешевле всего такой набор стоит для геймеров из Бразилии, Саудовской Аравии и России.

Базовая цена на все игры и стоимость для подписчиков PS Plus / Фото Reddit Serzh008

Также энтузиаст решил подсчитать, сколько в среднем нужно заплатить геймерам из определенного региона за одну игру. В целом все довольно предсказуемо, хотя и стоит отметить появление США, Канады и Мексики среди стран с наименьшей ценой на видеоигру. А все потому, что в этих регионах общее количество игр больше, чем у других.

Средняя цена на игру в каждом регионе / Фото Reddit Serzh008