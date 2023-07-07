Одной из самых интересных тем, касающихся предстоящего перезапуска культовой франшизы файтингов является то, какие же персонажи попадут в основной ростер бойцов, сообщает 24 Канал.

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Ранее разработчики из NetherRealm Studios уже подтверждали появление в игре ряда известных поклонникам лиц, среди которых, как говорят, будут и голливудские звезды.

Теперь же свежий трейлер грядущей новинки представил геймерам еще 6 героев, которые сойдутся в смертельных поединках.

Правда, только два из них будут полноценными игровыми персонажами, а еще четыре появятся как напарники в новой системе "камео".

Cyrax и Smoke в MK1 / Скриншот с YouTube

Итак, подтверждено, что в Mortal Kombat 1 появятся:

Smoke

Rain

Cyrax (камео)

(камео) Sektor (камео)

(камео) Frost (камео)

(камео) Kung Lao (камео)

Все эти персонажи достаточно популярны среди поклонников Mortal Kombat, поэтому их возвращение в строй, несомненно, обрадует не одного геймера.

Rain и Sektor в MK1 / Скриншот с YouTube

Однако при этом есть еще немало необъявленных бойцов, которых игроки хотели бы снова увидеть на арене.