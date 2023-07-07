Одной из самых интересных тем, касающихся предстоящего перезапуска культовой франшизы файтингов является то, какие же персонажи попадут в основной ростер бойцов, сообщает 24 Канал.
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Ранее разработчики из NetherRealm Studios уже подтверждали появление в игре ряда известных поклонникам лиц, среди которых, как говорят, будут и голливудские звезды.
Теперь же свежий трейлер грядущей новинки представил геймерам еще 6 героев, которые сойдутся в смертельных поединках.
Правда, только два из них будут полноценными игровыми персонажами, а еще четыре появятся как напарники в новой системе "камео".
Cyrax и Smoke в MK1 / Скриншот с YouTube
Итак, подтверждено, что в Mortal Kombat 1 появятся:
- Smoke
- Rain
- Cyrax (камео)
- Sektor (камео)
- Frost (камео)
- Kung Lao (камео)
Все эти персонажи достаточно популярны среди поклонников Mortal Kombat, поэтому их возвращение в строй, несомненно, обрадует не одного геймера.
Rain и Sektor в MK1 / Скриншот с YouTube
Однако при этом есть еще немало необъявленных бойцов, которых игроки хотели бы снова увидеть на арене.