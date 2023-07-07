Однією з найцікавіших тем щодо майбутнього перезапуску культової франшизи файтингів є те, які ж персонажі потраплять до основного ростеру бійців, повідомляє 24 Канал.

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Раніше розробники з NetherRealm Studios уже підтверджували появу в грі низки відомих шанувальникам облич, серед яких, як подейкують, будуть і голлівудські зірки.

Тепер же свіжий трейлер майбутньої новинки представив геймерам ще 6 героїв, які зійдуться у смертельних поєдинках.

Щоправда, лише 2 з них будуть повноцінними ігровими персонажами, а ще 4 з'являться як напарники у новій системі "камео".

Cyrax та Smoke у MK1 / Скриншот з YouTube

Отож, підтверджено, що у Mortal Kombat 1 з'являться:

Smoke

Rain

Cyrax (камео)

(камео) Sektor (камео)

(камео) Frost (камео)

(камео) Kung Lao (камео)

Усі ці персонажі досить популярні серед шанувальників Mortal Kombat, тому їх повернення в стрій, безсумнівно, порадує не одного геймера.

Rain та Sektor у MK1 / Скриншот з YouTube

Однак, при цьому є ще чимало неоголошених бійців, яких гравці хотіли б знову побачити на арені.