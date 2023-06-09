Анонсована раніше Mortal Kombat 1 з'явилася на Summer Game Fest з першим трейлером ігрового процесу, в якому до того ж було показано чимало персонажів майбутнього проєкту, повідомляє 24 Канал.

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Отож, новий трейлер дав фанатам змогу ознайомитись із різноманітними ігровими механіками Mortal Kombat 1, зокрема зі славнозвісними "фаталіті", новою системою Kameo Fighter та іншим.

Система Kameo Fighter – це, по суті, другий екран вибору персонажа, який дозволяє гравцям комбінувати бойові маневри бійців з однієї команди.

Крім того, деякі персонажі є лише бійцями Kameo, а інші ж також з'являться в базовому списку.

Як і очікувалося, гра зберегла усе, за що її люблять, себто вона така ж жорстока та кривава, як і будь-яка попередня частина франшизи.

Видовищний трейлер: відео

Раніше стало відомо, що у якості персонажів до гри завітають актори відомого серіалу та навіть Арнольд Шварценеггер.

Тепер же було підтверджено добірку улюблених геймерами героїв серії, які повернуться до справи у новому проєкті.

До них входять бійці основного ростеру, бійці згаданої системи Камео або й ті, хто потрапив до обох категорій, а саме: Кенші, Джакс, Горо, Кано, Соня Блейд і Страйкер.

Зауважте, реліз Mortal Kombat 1 запланований на 19 вересня 2023 року для ПК, PS5, Switch і Xbox Series X/S.