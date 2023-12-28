Steam назвал бестселлеры 2023 года – какие видеоигры попали в список

28 декабря 2023, 16:30
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Источник:

Steam

Цифровой магазин Steam опубликовал обширный список бестселлеров уходящего года, среди них оказались как некоторые из лучших игр 2023 года, так и несколько сюрпризов. Детальнее – в материале.

Steam опубликовал интересный список самых продаваемых игр в 2023 году.

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Цифровая площадка от Valve поделилась списком из 100 самых продаваемых видеоигр на платформе в периоде с 1 января по 15 декабря 2023 года.

Для удобства этот огромный массив был распределен на четыре разных уровня продаж: платиновый, золотой, серебряный и бронзовый.

Правда, в этих категориях игры перечислены в случайном порядке, поскольку данные о доходе не подлежат огласке.

Нас интересует только самый высокий уровень, который содержит 12 самых продаваемых игр уходящего года.

Платиновые бестселлеры Steam 2023:

  • Sons of the Forest
  • Starfield
  • Baldur's Gate 3
  • Apex Legends
  • Lost Ark
  • Hogwarts Legacy
  • Destiny 2
  • Cyberpunk 2077
  • Dota 2
  • PUBG: Battlegrounds
  • Call of Duty (включая Modern Warfare 2, 3 и Warzone)
  • Counter-Strike 2

Если вас заинтересовал какой-либо из перечисленных проектов, то рекомендуем проверить нет ли его в перечне лучших предложений зимней распродажи Steam.

Автор: Максим Задворський