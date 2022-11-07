Одной из самых больших добродетелей Elden Ring является огромное разнообразие оружия, которым игроки могут прокладывать себе путь в мире Междуземья.

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Среди этого разнообразия нашлось место и одному из символов Японии – катане. Хотя не каждый боевой прием в игре основан на реальных, японский актер Тору Учикадо решил попытаться воспроизвести некоторые из них самостоятельно именно с этим оружием, что вылилось в интересное видео.

Учикадо никогда не играл в Elden Ring, но провел много времени, анализируя движения персонажей в игре. В видео актер начал с базовых атак с катаной и постепенно продвигался к более сложным самурайским приемам.

Движения из Elden Ring в реальности: видео​

Кроме демонстрации техник, актер также интересно рассказывает об их особенностях и о том, насколько точно они представлены в Elden Ring.