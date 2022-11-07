Однією з чеснот Elden Ring є величезна різноманітність зброї, якою гравці можуть торувати собі шлях у світі Проміжних Земель.

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Серед цього розмаїття знайшлося місце й одному із символів Японії – катані. Хоча не кожен бойовий прийом з гри заснований на реальних, японський актор Тору Учікадо вирішив спробувати відтворити деякі з них самотужки саме з цією зброєю, що вилилось у цікаве відео.

Учікадо ніколи не грав у Elden Ring, але провів багато часу, аналізуючи рухи з гри. У відео актор розпочав з базових атак катаною і поступово просувався до складніших самурайських прийомів.

Рухи з Elden Ring в реальності: відео

Окрім демонстрації технік, актор також цікаво розповідає про їх особливості та те, наскільки точно вони представлені в Elden Ring.