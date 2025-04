Что говорит инсайдер

Сейчас информация существует только в виде слухов, никаких заявлений или подтверждений от создателей нет. Инсайдер MyTimeToShineHello опубликовал на своей странице в соцсети X сообщение, в котором заявил, что сам Джеймс Ван работает над фильмом вместе со сценаристом Грегори Велдманом, который ранее снимал сериал "Область тьмы", сообщает 24 Канал.

Джеймс Ван в последние годы стал особенно популярным. На его счету такие ленты, как "Астрал", "Заклятие", "Пила", "Воплощение зла", "Аннабель", "Обезьяна" – все в жанре ужасов. Из этого списка несколько выбивается "Аквамен" в жанре супергероики, который предназначен для значительно более широкой аудитории.

Пока что к этой информации стоит отнестись с определенным скепсисом.

Еще один претендент

Интересно, что мы имеем еще одного претендента на роль режиссера. Как отмечает Collider, Дэвид Ф. Сэндберг, также больше всего известен своими фильмами ужасов, заявил в недавнем интервью, что экранизация Dead Space была и остается его давней мечтой. Его лента "Не выключай свет" сначала была короткометражкой, но впоследствии превратилась в полноценный фильм.

Как и Джеймс Ван, в фильмографии Сэндберга есть одна белая ворона из жанра супергероики DC под названием "Шазам!". Фильм наполнен юмором и предназначен, в том числе, для младшей аудитории. После того как режиссер снял такие ленты, как "До рассвета", Аннабель: Создание" и "Не выключай свет", он заявил о желании вернуться к началу и снова заняться ужасами.

Научная фантастика для меня – это то, чем я всегда хотел заниматься, но до сих пор не занимался. Научно-фантастический ужас был бы удивительным. Что-то вроде Event Horizon, Dead Space,

– отметил режиссер, отвечая на вопрос о жанрах, которые он хотел бы исследовать.

Для фанатов игры Dead Space такое заявление – более чем интересно. Выпущенная в 2008 году, эта игра в жанре survival horror считается одной из самых страшных научно-фантастических игр. Она переносит игрока на заброшенный космический корабль, где бродят ужасные мутировавшие существа некроморфы. Атмосфера тревоги, физический и психологический ужас – все это сделало игру настоящей классикой жанра, которую не раз сравнивали с "Чужим" и лентой "Нечто".

Сэндберг обладает нужным инструментарием для создания чего-то подобного. Его дебютная короткометражка была образцом того, как с помощью темноты и звука можно выстроить ощущение страха – именно те элементы, что и делают Dead Space таким эффективным. В фильме "До рассвета" он экспериментировал с различными поджанрами ужасов – от слэшеров и сверхъестественного до приемов найденных кадров. По словам режиссера, он был приятно удивлен, насколько ему понравилось работать с этими формами: "Я никогда не был фанатом слэшеров, но снимать их оказалось очень интересно. То же самое с фрагментами в стиле найденного видео – это было неожиданно увлекательно".

Хотя Сэндберг официально не подтвердил, что работает над экранизацией Dead Space, его вдохновение и энтузиазм к жанру свидетельствуют о серьезном желании взяться за подобный проект. Учитывая современную волну экранизаций игр – например The Last of Us от HBO или Fallout на Prime Video – фильм по мотивам Dead Space кажется все более реалистичным.