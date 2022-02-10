Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть игра World of Warcraft на Unreal Engine 5

Прекрасной работой поделился в сети поклонник вселенной Warcraft. Он решил показать, как могла бы выглядеть игра World of Warcraft на игровом движке Unreal Engine 5.

Летом мы рассказывали об энтузиасте, который воссоздал видеоигру Warcraft III: Reforged на игровом движке Unreal Engine 5. Его работа очень понравилась пользователям сети, а потому и неудивительно, что он захотел повторить свой успех.

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World of Warcraft на Unreal Engine 5

Правда, на этот раз пользователь с никнеймом AXCEL решил взяться за другой известный проект из этой популярной вселенной. Речь идет о видеоигре World of Warcraft, которая полноценно вышла еще в ноябре 2004 года. Свою новую работу энтузиаст назвал "Project Grunt", а работает он над ней уже больше месяца.

Именно столько времени AXCEL потратил на строительство города Оргриммар – столицы Орды. Отметим, что воссоздал он его достаточно детально, хотя пока и не полностью. А для наглядной демонстрации последнего этот пользователь даже добавил леса и каменные блоки. Также энтузиаст создал огромные дирижабли, а город наполнил некоторыми представителями Орды (орки и гоблины).

Интересно, что пользователь AXCEL не только воссоздал эту известную локацию, но и добавил разные геймплейные механики. К примеру, в "Project Grunt" уже можно побегать за орка, а также даже полетать на вивернах.

Напоследок отметим, что пользователям сети его запись очень понравилась. А оригинальное видео уже собрало более 70 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. Также добавим, что энтузиаст не собирается выкладывать свой проект в открытый доступ.

Видеоигра World of Warcraft на игровом движке Unreal Engine 5: видео