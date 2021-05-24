Озадачил сеть: энтузиаст показал вид реалистичного снега в видеоигре Minecraft – видео

Энтузиаст поделился оригинальной работой, которая стала моментально очень популярной на платформе Reddit. Пользователь показал вид реалистичного снега в Minecraft, хотя все не так просто.

Мы уже неоднократно рассказывали вам о поклонниках игры Minecraft, которые отличаются различными интересными задумками. Одни берутся за создание впечатляющих механизмов, а другие заняты воспроизведением целых вселенных в этой популярной видеоигре. Главного героя этой истории вряд ли можно отнести к какой-то из этих категорий, но отметить его пост нужно.

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Стоит начать с того, что пользователь с никнеймом Portemay своей записью поделился на известной платформе Reddit. Его пост вызвал настоящий фурор в разделе Minecraft: 76 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Запись энтузиаста сразу же попала к когорте лучших за последний месяц (второе место), но важно отметить, что именно в этом разделе.

Главный герой поделился интересным видео, в котором показал вид реалистичного снега в Minecraft. На записи можно увидеть, что такой снег хрустит под ногами, а также на нем остаются почти настоящие следы. Он неравномерно ложится на землю или другие поверхностности, а снежки эффектно разлетаются при попадании в какой-то объект. Наверное, выглядит это все как Minecraft из будущего.

Интересно, что некоторые невнимательные зрители даже успели написать комментарий с просьбой оставить ссылку для загрузки этого мода. Правда, оказывается, что это никакая не модификация или какие-то наработки, потому что в конце записи автор отмечает, что это CGI. То есть главный герой просто хорошо поработал над обычным видео с Minecraft и добавил большое количество разнообразных спецэффектов.

Самое интересное, что пользователи не стали критиковать геймера за то, что он только в конце своей записи решил добавить надпись о CGI. Большинство геймеров сошлось на шуточном мнении, что их персональные компьютеры вряд ли готовы к такой улучшенной версии Minecraft. В общем пользователи платформы Reddit похвалили Portemay за эту работу и надеются, что в будущем кто-то сможет полноценно реализовать что-то подобное в их любимой видеоигре.

Вид реалистичного снега в видеоигре Minecraft – видео