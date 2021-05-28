Энтузиаст показал как могли бы выглядеть "скины" для гранат в CS: GO – мысли геймеров разошлись

Преданный фанат CS: GO поделился предположением о том, как могли бы выглядеть "скины" для гранат. Идея понравилась далеко не всем, и мысли сообщества разошлись. Подробности в материале.

CS: GO – прежде всего серьезный тактический шутер и киберспортивная дисциплина. Несмотря на это, все знают о том, что в игре существуют "скины" для оружия, которые иногда могут стоить баснословных денег, а профессиональные команды даже зарабатывают средства благодаря продажам внутриигровых наклеек.

Сколько, сколько? 5 самых дорогих скинов в CS: GO – стоимость шокирует

Настроить под свой вкус в игре можно практически все: как целую модельку оперативника или террориста, так и его рукавицы или нож. Пожалуй, единственное вооружение в CS, не имеющее скинов – это гранаты. Однако и этого показалось мало пользователю Твитера под никнеймом Sebastian Haglund.

Итак, фанат шутера, а по совместительству и дизайнер Себастьян предложил добавить креатива и гранатам, добавив к ним брелоки, которые были бы прикреплены к чеке снаряда. По замыслу парня, на подвеске может быть любое изображение – например, смайлик или значок любимой команды.

Я давно держал в голове идею о скинах для гранат в виде брелоков со значками клубов. Игроки могли бы покупать такие во время мейджоров и тем самым поддерживать любимые команды. Что вы об этом думаете, народ?, – написал автор идеи в своем твиттере.

Несмотря на то, что это предложение парень адресовал Valve еще несколько лет назад и тогда они на него не откликнулись, недавно этот пост нашли фанаты игры и снова начали его распространять. Похоже, что большинству геймеров действительно понравилась эта идея.

Это гениально, мне нравится. Гейб, пожалуйста, – говорится в одном из комментариев.

Однако, не все настроены так позитивно. Некоторые игроки обращают внимание на то, что это будет просто еще одним способом выудить деньги из карманов пользователей и вместо этого разработчикам лучше сосредоточиться на насущных проблемах: читерах и багах.

Возможно с новой волной интереса к этой идее, Valve все же примут ее на вооружение, ведь выглядят такие гранаты действительно стильно и вполне освежают привычную картинку.