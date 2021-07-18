Несколько месяцев назад состоялась презентация нового игрового движка от Epic Games – Unreal Engine 5. Почти одновременно с этим событием он также вышел в раннем доступе, а все желающие получили возможность "поиграться" с этим инструментом.

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Интересно, что за эти несколько месяцев разработчики уже успели создать немало работ на этом игровом движке, хотя, понятно, что о серьезных проектах пока речь не идет. Именно за подобную работу взялись и энтузиасты с ютуб-канала A R E Z. Они решили "перенести" на игровой движок Unreal Engine 5 сразу две классические карты из видеоигры Counter-Strike: Global Offensive: Dust 2 и Inferno.

Энтузиасты хорошо поработали, а эти локации действительно стали выглядеть намного лучше (более реалистично). Правда, есть в их работе и одна проблема, которую отметило немало пользователей – контраст. Хотя в целом геймерам понравились такие версии этих карт, а оригинальная запись уже собрала почти 20 тысяч просмотров. Также стоит отметить, что в описании к видео можно найти ссылку для загрузки этих карт.

Правда, вряд ли что-то подобное можно будет увидеть в игре CS:GO, даже после потенциального "переезда" на новый игровой движок (Source 2). Для этого разработчикам нужно будет поднять минимальные системные требования игры, а из-за этого они могут потерять часть аудитории. Поэтому очень вероятно, что игра CS:GO не особо изменится после "переезда" на Source 2.

Классические карты из CS:GO на игровом движке Unreal Engine 5 – видео