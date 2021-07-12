В далекой-далекой галактике: энтузиасты работают над масштабным модом для Fallout: New Vegas

В сети появился трейлер фанатской модификации под названием Star Wars Open Worlds. Команда энтузиастов решила перенести вселенную "Звездных войн" в Fallout: New Vegas.

Несколько недель назад мы рассказывали об оригинальной модификации для видеоигры Fallout 4, которая очень понравилась фанатам. На этот раз еще одна группа энтузиастов решила взяться за подобную масштабную работу, хотя уже и на игровом движке (GameBryo) другой игры из этой серии – Fallout: New Vegas.

Подробнее о моде для Fallout 4 Геймеры в восторге: появился трейлер новой масштабной модификации для игры Fallout 4 – видео

Команда моддеров решила перенести в эту видеоигру вселенную "Звездных войн", а их модификация получила название – Star Wars Open Worlds. Разработчики отметили, что их мод можно будет сравнить с самостоятельной игрой в рамках этой серии. Известно, что события этой модификации должны развернуться во времена Галактической Империи. Всего в видеоигре появится двенадцать полноценных планет, которые можно будет свободно исследовать, а также немалое количество оригинальных и известных локаций.

Авторы также добавили, что в игре будет много разнообразных миссий, компаньоны и система настройки внешности и навыков. Понятно, что в игре также появится немало классических для "Звездных войн" элементов, а также несколько игровых рас на выбор. Правда, уже известно, что в этой модификации не будет наземного и космического транспорта, потому что этот игровой движок не позволяет реализовать такой геймплейный элемент.

Сюжетно все очень просто: главного героя похитили работорговцы, а геймеры должны помочь ему вырваться из плена. После этого можно будет выбрать один из четырех жизненных путей: светлый, темный, серый, а также нейтральный.

Даже приблизительную дату выхода этого проекта авторы не называют, потому что они пока находятся на ранних этапах разработки. В целом авторы опубликовали лишь трейлер, а также отметили, что планируют активно делиться информацией о своей модификации.

Трейлер модификации Star Wars Open Worlds​ – видео