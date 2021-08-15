Работали 3 года: группа энтузиастов создала в Minecraft огромный город в готическом стиле

Интересной записью на Reddit поделился поклонник Minecraft с никнеймом VarunaMC. Он показал масштабный город в готическом стиле, который понравился пользователям этой платформы.

Мы уже неоднократно рассказывали об энтузиастах, которые воссоздают в видеоигре Minecraft различные сооружения, города, а также даже целые вселенные. Наверное, фанаты этой игры могут создать в кубическом мире почти все, правда, если есть желание и свободное время.

К теме Результат впечатляет: энтузиаст создал в Minecraft огромную фотореалистичную карту – фото

На этот раз подобной впечатляющей работой отметилась команда энтузиастов с названием Varuna. Геймеры создали в игре Minecraft огромный фэнтезийный город в готическом стиле, который находится еще и на острове со скалистыми берегами. Назвали они его Номпорт, а в целом на этот проект они потратили 3 года (стартовали в 2019 году). Стоит добавить, что за строительство этого города отвечала группа сразу из двадцати человек.

То есть работа действительно очень масштабная (800 на 1000 блоков), а вообще в Номпорте есть более 500 различных зданий. На этой карте можно заметить огромный собор, городскую ратушу, часовую башню, интересную статую, морской порт, а также несколько кораблей. Последние здесь находятся неспроста, поскольку Номпорт – это еще и портовый город. Из интересного стоит еще отметить таинственный красный портал, который находится над ратушей. Энтузиасты написали, что из него "вылетают" различные мифические существа, которые характерны для этого стиля.

Результатами своей работы они поделились на платформе Reddit, а уже ее пользователи довольно высоко оценили этот пост: более 9 тысяч лайков и 230 комментариев. В целом геймерам понравился город Номпорт, а желающих поиграть на этой карте нашлось немало. Правда, последнее могут сделать только те пользователи, которые купят эту работу за 30 долларов, а это примерно 800 гривен.

Город Номпорт / Фото твиттер Varuna