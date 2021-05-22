Иллидан уже заказал себе: команда энтузиастов воссоздала легендарное оружие с World of Warcraft

Команда энтузиастов воссоздала в реальности известное оружие Иллидана с World of Warcraft. Заказчиком выступило одно из подразделений Blizzard, которое уже готовится к выходу дополнения The Burning Crusade Classic.

В феврале этого года компания Blizzard анонсировала, что для World of Warcraft Classic выйдет дополнение The Burning Crusade. Несколько недель назад стало известно, что релиз должен состояться 2 июня, а недавно геймеры получили доступ к препатчу. Событие масштабное, поэтому одно из подразделений этой компании решило отметить его оригинальным способом.

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Представители подразделения Blizzard из Австралии и Новой Зеландии решили заказать себе реальный прототип парных клинков Аззинота – оружия легендарного Иллидана. Персонаж очень известный и знаковый для этой вселенной, поэтому работу доверили мастерам, которые знакомы с World of Warcraft. За воспроизведение клинков Иллидана взялась команда энтузиастов из популярной мастерской Hench & Scrap Foundry. Ранее они уже создавали разнообразные тематические предметы, но по мотивам дополнения Shadowlands.

Мастера отметили, что на изготовление оружия Иллидана они потратили целый месяц. Клинки сделаны в реальный размер, а их длина составляет 1,8 метра. Понятно, что это декоративный и коллекционный предмет, поэтому изготовлен он был не из какого-то металла, а из эпоксидной смолы. Внутрь самого оружия были встроены специальные проектора, которые нужны для создания эффекта Скверны – мерцающего зеленого свечения. Также некоторые элементы этого оружия были вручную позолочены настоящим 24-каратным золотом.

Финальный результат действительно впечатляет, а выглядят клинки как настоящие, хотя и слишком большие именно для людей. Особенно хочется отметить внимание мастеров к деталям и различным мелочам, наверное, даже сам Иллидан не отказался бы от такого экземпляра.

В общем пользователям в сети очень понравилась такая работа Hench & Scrap Foundry, а соответствующая запись в твиттере Blizzard ANZ собрала уже более 70 тысяч просмотров. На ютуб-канале мастеров можно найти короткое видео (до 3 минут), в котором показан процесс изготовления клинков Аззинота и финальный результат.

Клинки Аззинота в реальности / Скриншот с видео

Процесс изготовления клинков Аззинота – видео