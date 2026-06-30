Геймер поразил поклонников популярной инди-игры невероятно прозаичной и дерзкой тактикой, сообщает 24 Канал.

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Как лучше всего спрятаться в Meccha Chameleon?

Meccha Chameleon стала настоящей сенсацией в Steam, добавив в хорошо понятную игру в прятки элемент использования художественных способностей.

Любой, кто обладает хотя бы базовыми навыками рисования, может настолько хорошо слиться с окружающей средой, что команда соперников не найдет его, даже если на него будет указывать большая красная стрелка.

Но что делать, если вы совсем не художник, а выиграть хочется? Пользователь X под ником @RNGeezMC поделился своей сенсационной тактикой.

Лучший способ что-то спрятать – положить это на видном месте, подумал геймер и просто не прятался весь раунд.

Вместо этого он ходил среди "искателей" во весь рост и притворялся одним из них.

Забавная тактика: смотрите видео

Несмотря на всю абсурдность, задумка RNGeezMC сработала блестяще, ведь все соперники были слишком заняты изучением каждого пикселя окружающей среды, чтобы заметить, что один из них немного меньше и к тому же без дробовика.

Сам геймер сначала даже не поверил в свою удачу, но стал автором исторического достижения. Его пост о необычном триумфе в Meccha Chameleon мгновенно стал вирусным и набрал более 7,3 миллиона просмотров и свыше 138 тысяч лайков.

Так что теперь, вероятно, эта тактика не станет неожиданностью для ваших соперников, но все равно стоит ее опробовать и хорошенько посмеяться в процессе.