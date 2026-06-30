Геймер вразив шанувальників хітової інді-забавки неймовірно прозаїчною та нахабною тактикою гри, інформує 24 Канал.

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Як найкраще сховатися у Meccha Chameleon?

Meccha Chameleon стала справжньою сенсацією у Steam, додавши у добре зрозумілу гру в хованки елемент використання художніх здібностей.

Будь-хто, хто має бодай базові навички малювання, може так добре злитися з оточенням, що команда суперників не знайде його навіть якщо туди вказуватиме велика червона стрілка.

Але що робити, якщо ви зовсім не художник, а вигравати хочеться? Користувач X під ніком @RNGeezMC поділився власною сенсаційною тактикою.

Найкращий спосіб заховати щось – покласти це на видному місці, подумав геймер і просто не ховався увесь раунд.

Замість цього він ходив поміж "шукачів" у повен зріст та прикидався одним і з них.

Кумедна тактика: дивіться відео

Попри усю абсурдність, задум RNGeezMC спрацював блискуче, адже всі суперники були надто зайняті досліджуючи кожен піксель навколишнього середовища, аби помітити, що один з них дещо менший та ще й без дробовика.

Сам геймер навіть спершу не повірив у свою вдачу, але став автором історичного досягнення. Його пост з незвичним тріумфом в Meccha Chameleon миттєво став вірусним та набрав понад 7,3 мільйона переглядів і більш як 138 тисяч вподобань.

Тож тепер, ймовірно, ця тактика не стане несподіванкою для ваших суперників, але все одно варта того аби її випробувати та добряче посміятися у процесі.