6 игровых боссов, которых до смешного легко победить

Мы хорошо знаем, насколько сложны такие игры, как Dark Souls или Elden Ring. Каждый босс в них - это целое испытание, которое можно проходить часами. Но случаются ситуации совершенно противоположные. Вот подборка игр, в которых враги оказались крайне простыми.

Digdogger из The Legend of Zelda

Первая часть франшизы, вышедшая еще в 1987 году, была довольно сложной. Игроков бросают прямо посреди карты с сильными врагами и подземельями, где почти нет никаких ориентиров. Здесь есть несколько очень сложных боев с боссами, но Digdogger – большой глаз со щупальцами – хорошо известен тем, что не вызывает почти никаких сложностей.

Если игроки используют диктофон, Digdogger уменьшается в размерах, становясь почти сопоставимым с размерами обычных врагов, что позволяет прикончить его всего за несколько ударов или одной стрелой прямо в глаз.

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King Allant из Demon's Souls

Многие думали, что чрезвычайно крутой Old King Allant является последним боссом Demon Souls, но это не так. Оказывается, после него есть еще один враг, настоящий король Аллант в своей демонической форме – это деформированное земноводное существо с черным телом-сгустком, с двумя "руками" и плоским телом внизу. Он едва передвигается и имеет одни из самых слабых атак в видеоиграх. Битва быстро закончится, поскольку все, что вам нужно будет сделать, это просто забрасывать его своими атаками.

Этот босс некоторое время был больше из разряда легенд, но многим геймерам было интересно, в чем именно заключается его суть.



Старый Король Аллант и его демоническая форма / Коллаж 24 Канала / Фото FromSoftware

The Master в Fallout

Мутировавшую злую голову, которую вы могли найти на одной из локаций, победить было крайне легко – с помощью чата. Master был ответственен за формирование армии мутантов и имел доступ к мощному оружию, но если вам с помощью общения удастся убедить его отказаться от своего плана, он запустит ядерную бомбу прямо в хранилище и убьет сам себя.

Covetous Demon в игре Dark Souls II

Боссы в Dark Souls II были очень разными по уровню сложности. Некоторых было почти невозможно победить, а другие оказались легкой прогулкой. Жадный демон попадает в последнюю категорию благодаря своим атакам, которые легко предугадать.

Он движется настолько медленно, что у вас есть достаточно времени, чтобы наносить удар, не боясь возмездия с его стороны. Он также не слишком универсален с точки зрения своих движений, часто используя ближние атаки с редкими прыжками туда-сюда.

В конце концов, вы почувствуете, что этот бой дольше, чем должен был.

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Witch of Hemwick в Bloodborne

Bloodborne имеет одни из самых напряженных битв с боссами, которые вы можете найти в играх, поэтому довольно необычно видеть ее в этом списке.

После того как вы пройдете через сумасшедших крестьян и отвратительных личинок, наступит время поиграть в прятки. Ведьма станет невидимой и будет обстреливать вас пулями, выдавая свое местонахождение.

После нескольких атак она исчезнет и пошлет одного медленного и слабого врага. Именно так, не группу монстров, а одного хилого слугу, которого вы легко побеждаете.

Самое интересное, что впереди вас будет ждать вторая ведьма, но с ней ситуация не лучше.

Смотрите трейлер Bloodborne: видео

Shredder в Teenage Mutant Ninja Turtles

Казалось бы, для того, чтобы стать заклятым врагом Черепашек-ниндзя, нужно быть достаточно грозным противником. Но когда мы говорим, что внешность может быть обманчивой, – это именно тот случай, когда речь идет о Шреддере и его крутых приемах.

Шреддер может дать бой, но только если вы ему позволите. Вы можете пройти этот финальный бой с боссом, сбивая его с платформы и ударяя каждый раз, когда он прыгает на вас.

Интересно, что остальная часть игры известна своей сложностью, что делает эту битву с боссом еще более смешной.