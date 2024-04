Стример поразил игровое сообщество, сделав то, что 12 лет считали невозможным.

В свое время Call of Duty: Black Ops стала глотком свежего воздуха для известной франшизы. Все благодаря тому, что крутой мультиплеер и интересная кампания были дополнены удивительно веселым режимом Zombies.

Даже спустя годы после релиза игры, немало ее поклонников до сих пор соревнуются друг с другом в нем, пытаясь побить разнообразные рекорды.

Стример с платформы Twitch под ником PromptTheStealthPatcher потратил десятки часов пытаясь вписать свое имя в историю игры именно таким образом.

И совсем недавно ему это удалось, ведь молодой человек самостоятельно добрался до 100 раунда на карте под названием Call of the Dead – одной из крупнейших и самых сложных карт Call of Duty: Black Ops.

Выжить до 100 раунда на этой карте – невероятно сложная задача, рассчитанная на команду из 4 человек, а сделать это в одиночку и вовсе считалось невозможным.

Однако, через 12 лет после появления карты, настойчивый стример потратил 61 час в попытках и все же установил этот удивительный рекорд.

Как отмечается, победа стала возможной благодаря новой стратегии.

Если коротко, то вместо того, чтобы ждать на толпы живых мертвецов на выгодной позиции, геймер пробрался в место их "спавна" и пытался убивать как можно больше врагов за считанные секунды после их появления.

Учитывая геймерский дух соперничества, думаем что уже вскоре фанаты CoD бросятся улучшать время за которое PromptTheStealthPatcher дошел до 100 уровня, поэтому ему не стоит долго почивать на лаврах.