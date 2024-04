Стрімер вразив ігрову спільноту, зробивши те, що 12 років вважали неможливим.

Цікаво У Чернігові встановили вуличні укриття від PIN-UP Foundation

Свого часу Call of Duty: Black Ops стала ковтком свіжого повітря для відомої франшизи. Все завдяки тому, що крутий мультиплеєр та цікава кампанія були доповнені напрочуд веселим режимом Zombies.

Навіть через роки після релізу гри, чимало її шанувальників досі змагаються один з одним в ньому, намагаючись побити різноманітні рекорди.

Стрімер з платформи Twitch під ніком PromptTheStealthPatcher витратив десятки годин намагаючись вписати своє ім'я в історію гри саме таким чином.

І зовсім нещодавно йому це вдалось, адже молодик самотужки дістався до 100 раунду на карті під назвою Call of the Dead – одній з найбільших та найскладніших карт Call of Duty: Black Ops.

Вижити до 100 раунду на цій мапі – неймовірно складне завдання, розраховане на команду з 4 осіб, а зробити це наодинці й узагалі вважалося неможливим.

Однак, 12 років після появи мапи, наполегливий стрімер витратив 61 годину у спробах і все ж встановив цей дивовижний рекорд.

Як зазначається, звитяга стала можливою завдяки новій стратегії.

Якщо коротко, то замість чекати натовпів живих мерців на вигідній позиції, геймер пробрався у місце їхнього "спавну" та намагався вбивати якомога більше ворогів за лічені секунди після їх появи.

З огляду на геймерський дух суперництва, думаємо що вже незабаром фанати CoD кинуться покращувати час за який PromptTheStealthPatcher дійшов до 100 рівня, тож йому не варто довго спочивати на лаврах.