Эту игру уже называют "убийцей Cities: Skylines" – и вот почему все о ней говорят
- City Masterplan от 1:1 Studio предлагает реалистичный масштаб 1:1, детальное моделирование инфраструктуры и гибкое управление экономикой города.
- Игра вызвала смешанную реакцию: некоторые игроки считают ее слишком амбициозной для небольшой студии, другие видят в ней потенциального конкурента Cities: Skylines.
Первый геймплей City Masterplan вызвал оживленное обсуждение среди игроков. Проект предлагает строить города в масштабе 1:1 и обещает уровень детализации и свободы, которого давно не хватало жанру градостроительных стратегий.
Независимая команда 1:1 Studio представила первый геймплейный трейлер своей амбициозной стратегии City Masterplan в Steam – и сразу привлекла внимание фанатов жанра.
Что показали разработчики и почему это вызвало споры?
Авторы игры прямо заявляют: идея проекта родилась из разочарования в современных градостроительных симуляторах. Речь идет об ограничениях в масштабе, логике систем и технических возможностях, которые не позволяют создавать действительно живые и реалистичные города. Именно поэтому команда решила сделать собственную игру, которая реализует то, чего им самим не хватало.
В центре концепции – полностью реалистичный масштаб 1:1. Это значит, что игрокам придется не просто "рисовать" город, а продумывать каждый элемент инфраструктуры: от сложных дорожных развязок до эффективных логистических маршрутов. Система трафика, экономики и снабжения обещает быть максимально глубокой.
Кроме этого, в игре заявлены:
- огромная бесшовная карта без разделения на сектора;
- детальное моделирование транспорта и пробок;
- гибкое управление экономикой города;
- возможность изменять ландшафт и застройку с высокой точностью;
- большая библиотека архитектурных объектов.
Разработчики отмечают, что стремятся найти баланс между сложностью и удобством – чтобы игра оставалась доступной, несмотря на масштаб и глубину систем.
Технически проект выглядит не менее амбициозным. Unreal Engine 5 обеспечивает фотореалистичное освещение и высокий уровень детализации, что уже заметно в первом трейлере.
Впрочем, реакция игроков разделилась. Часть аудитории скептически относится к обещаниям – слишком уж амбициозными они выглядят для небольшой студии. Другие же, наоборот, считают, что игра может серьезно пошатнуть позиции Cities: Skylines и даже стать новым стандартом жанра.
На данный момент релиз City Masterplan запланирован для ПК в сервисе Steam, но точная дата выхода еще не объявлена.