5-летний киберспортсмен по Tekken 8 поразил разработчиков игры
В сети появились кадры с киберспортивного турнира по Tekken 8 для новичков под названием Rox³CUP, где настоящий фурор произвел 5-летний геймер. Разработчики игры уже отреагировали.
26 января в соцсети X появилось видео с Rox³CUP, где публика с восторгом наблюдала матч с участием весьма юного поклонника Tekken 8, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
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"У него впереди светлое будущее"
Пятилетний киберспортсмен соревновался со взрослым мужчиной и показал себя на удивление хорошо. Играя за персонажа Виктора Шевалье против Маршалла Лоу, он сумел даже выиграть два первых раунда подряд. Однако в итоге все равно уступил в матче.
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Правда, это совсем не должно расстраивать юного геймера, ведь он получил настоящую славу в X, а его мастерство даже прокомментировал сам Кацухиро Харада – генеральный меджер франшизы Tekken.
Виктору всего 5 лет! У него впереди светлое будущее,
– заметил босс серии файтингов.
Видео с события – смотрите ролик
Харада также шутливо напомнил, что возрастная система ESRB предоставила Tekken 8 рейтинг "для подростков", но по мнению разработчика, это все равно только формальность.