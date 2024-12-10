Игрок NAVI прокомментировал проигрыш команды на Perfect World Shanghai Major 2024

Юстинас Лекавичус, известный как jL, поговорил с журналистами после того, как команда Natus Vincere выбыла из Perfect World Shanghai Major 2024. Игрок говорит, что разочарован своей собственной игрой, и считает себя ответственным за этот проигрыш.

jL говорит, что это его худшая игра из всех

Для начала напомним, что Natus Vincere одержали две победы и три поражения. Команда уступила сначала MIBR, затем Team Spirit и наконец HEROIC со счетом 1:2, поэтому не смогла дальше продолжать бороться за приз в 500 000 долларов, который ожидает победителя турнира. Литовец Юстинас Лекавичус набрал в среднем 0,90 балла на восьми картах, что далеко от того уровня, который он показывал в течение большей части года, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV. Поэтому он взял на себя ответственность за такой результат.

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Безусловно, я заслужил. Возможно, ребята не так сильно этого заслужили, но я сыграл ужасный турнир. Думаю, это один из худших турниров в моей жизни,

– сказал jL.

Лекавичус говорит, что "попал в кроличью нору негативного мышления после первого дня и не смог вернуться". Команда старалась изо всех сил, добавляет он, пыталась исправить все свои недостатки и ошибки, которые допустила в начале, но этого оказалось недостаточно: "Казалось, что со стороны подготовки у нас все было под контролем. Но результаты говорили о другом".

Литовец указал на конкретные свои ошибки. Например, вспомнил о неправильных решениях и плохой стрельбе. В последней своей игре, вспоминает он, команда "неправильно считала" своих соперников, и в какой-то момент "они как снежный ком посыпались на нас".

jL подытоживает, что команда много готовилась к турниру, поэтому для него действительно удивительно, что все получилось именно так. Он говорит, что ему казалось, будто все под контролем, но, к сожалению, он сам "не доработал".

Напомним, после вылета с мэйджора Natus Vincere больше не является лидером рейтинга HLTV. Команда опустилась на вторую позицию, уступив G2 Esports.