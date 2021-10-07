Кабаны против ботов: геймеры нашли забавный способ расправы над мошенниками в New World

Ни одна популярная ММО не способна избежать проблемы так называемого "ботоводства", однако игроки новинки от Amazon Games, похоже, нашли действенный способ борьбы с этим методом игрового мошенничества.

Сразу после релиза New World захватила внимание миллионов геймеров и быстро стала одной из самых популярных игр в Steam и на Twitch. Однако как и любая ММО, игра от Amazon имеет свои проблемы, среди которых наиболее выделяются переполненные сервера, но самой свежей бедой пользователей стали не они, а толпы ботов, мешающие рыбачить.

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Обычно в подобных проектах боты иногда фактически монополизируют ценные ресурсы или "фарм" редких монстров, чем вызывают рост инфляции в экономике виртуального мира из-за большого количества незаконно заработанной игровой валюты.

В New World внимание "ботоводов" привлекла рыбалка – хороший способ прокачать персонажа и получить золото, особенно если ловить редкие виды рыбы, что по каким-то причинам ботам удается удивительно хорошо.



На видео можно заметить как куча фактически "голых" персонажей со странными никнеймами без остановки забрасывают и вытаскивают удочки, при этом получая лишь редкую рыбу. Подобные скопления ботов можно увидеть на всех местностях предназначенных для рыбалки, что не может не злить обычных игроков.

В то время как большинство уповает на то, что Amazon Games разберутся с этой проблемой, особенно изобретательные геймеры решили взять ситуацию в свои руки. В частности, пользователь Reddit TheThinkingMan21, полностью оправдывая свой никнейм, придумал простую и одновременно гениальную схему. Атаковать ботов во время рыбалки не получается, ведь у них выключен PVP, однако это отнюдь не мешает игрокам приманивать на места скопления мошенников вражеских мобов, чем наш герой и занялся.



Агрессивный кабан не без проблем, но все же разобрался с ботом и освободил "рыбное место" для нормальных игроков. В комментариях геймеры похвалили изобретательность TheThinkingMan21 и отметили, что если каждый игрок за день разберется хотя бы с одним мошенником подобным образом, то скоро произойдет одно из двух: либо проблема исчезнет, либо ботов-рыболовов научат убивать кабанов.