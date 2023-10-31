Игрок Counter-Strike 2 нашел трюк для идеального "банни-хоппа"

Любознательный поклонник Counter-Strike 2 нашел метод, позволяющий легко и без лишних усилий выполнять "банни-хоп" и значительно повысить собственную мобильность в игре. Правда, есть одно но.

Хотя в CS 2 все еще немало проблем, на которые указывают даже киберспортсмены, но сотни тысяч игроков все одно ежедневно играют в новинку от Valve.

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Несмотря на все недостатки, разработчикам удалось перенести в новый проект практически все знаковые особенности CS:GO.

Одним из них является метод передвижения Bunny Hopping (банни-хопп), уже давно ставший своеобразным маркером мастерства среди поклонников игры.

Однако оказалось, что в CS2 для того, чтобы им пользоваться, не нужно долго учиться, а достаточно всего нескольких команд в консоли.

Первым это обнаружил пользователь соцсети X под ироническим ником – BunnyHop. Оказалось, что если прописать команду "fps_max 32", то вы сможете легко прыгать по карте как тот кролик, что геймер и продемонстрировал в видео на Nuke.

Банни-хопп в CS 2: смотреть видео

Правда, ограничение скорости кадров в секунду до 32 повлияет на остаток вашего игрового процесса, заставив игру несколько "тормозить", а это в свою очередь снизит ваши шансы на победу в перестрелках.

Однако, не огорчайтесь, ведь в комментариях уже придумали как решить эту проблему, достаточно просто привязать (забиндить) к клавише прыжка упомянутую выше консольную команду.

При этом следует отметить, что Valve иногда банят игроков CS2 за злоупотребление консольными командами и привязками клавиш, поэтому соблюдайте осторожность и используйте этот метод на свой риск.