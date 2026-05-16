Разработчики Forza Horizon 6 поставили игрокам необычное ограничение – фанаты удивлены
- Forza Horizon 6 внедрила нововведение, которое запрещает разрушать сакуры и духовные святилища в игре, отдавая дань уважения японской культуре.
- Критики высоко оценили игру, но игроки столкнулись с техническими проблемами, которые разработчики обещают исправить до полного релиза 19 марта.
Удачный релиз Forza Horizon 6 удивил геймеров интересным нововведением, которое отдает дань уважения японской культуре, запрещая игрокам делать то, к чему они так привыкли.
Досрочный доступ раскрыл интересную деталь новой части известной франшизы гонок, информирует 24 Канал.
Как критики и геймеры встретили Forza Horizon 6?
Счастливые обладатели премиального издания Forza Horizon 6 уже исследуют виртуальную Японию, вдоволь катаясь ее живописными дорогами.
Критики остались в восторге от проекта, что подкрепляет бешеная оценка на metacritic: 92/100 (версия для Xbox).
Технически, Forza Horizon 6 не пропустила ни одного момента и работает как титан. Эстетически это самая красивая игра с лучшим звуком, которую Playground создал на сегодняшний день, действие которой происходит на самой великолепной карте, которую когда-либо создавала компания,
– рассыпался в похвалах журналист IGN Люк Рейли.
Проще говоря, Forza Horizon 6 – это гоночная игра, которую фанаты ждали годами. Из всех замечательных мест, куда нас завела эта серия, Япония всегда была частым запросом в социальных сетях, и теперь это желание осуществилось,
– резюмировал Роб Лин для GAMINGbible.
Несколько менее увлеченными пока что являются игроки.
Дело в том, что у игры обнаружились некоторые технические проблемы. Проблемы с запуском, отсутствие стабильной производительности, внезапные вылеты и ошибки на Steam Deck, обусловили то, что рейтинг обзоров игры на платформе Steam находится лишь на отметке в "в основном положительные" и лишь 72% из всех рецензий являются положительными.
Впрочем, ни у кого нет сомнений, что со временем Playground Games исправят все недостатки, хотя они и несколько портят впечатление от релиза.
Когда состоится "полный" релиз игры?
Хотя на самом деле "полный" выход игры еще и не состоялся.
Несмотря на бешеный онлайн, который по данным SteamDB, только на платформе Valve составил на пике 172 093 пользователя, владельцы стандартного издания игры смогут зайти в нее только 19 марта.
Финальный трейлер игры: смотрите видео
Возможно, как раз к тому времени разработчики и выпустят какой-то "фикс" насущных проблем.
Какое новое правило разработчиков вызвало удивление игроков Forza Horizon 6?
В интервью изданию The Japan Times дизайн-директор Playground Торбен Эллерт рассказал как разработчики решили почтить японскую культуру в игре, запретив геймерам разрушать духовные святилища и деревья сакуры.
Все предыдущие части серии позволяли сносить на своем пути деревья, будто игроки едут за рулем бульдозера, однако в Forza Horizon 6 сакура при столкновении лишь нежно осыплет автомобиль своими лепестками.
Почти все деревья в игре можно сбить, чтобы передвижение по карте мира было одновременно интересным и полезным (вы можете зарабатывать очки опыта за разрушение объектов – 24 Канал). Несколько видов деревьев не являются такими – например, цветущие сакуры – потому что они являются знаковым элементом японской культуры,
– объяснил разработчик.
Неистребимость сакур в игре: смотрите видео
Поэтому, этими деревьями в игре лучше любоваться, а не пытаться их разрушить.