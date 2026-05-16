Разработчики Forza Horizon 6 поставили игрокам необычное ограничение – фанаты удивлены

Удачный релиз Forza Horizon 6 удивил геймеров интересным нововведением, которое отдает дань уважения японской культуре, запрещая игрокам делать то, к чему они так привыкли.

Досрочный доступ раскрыл интересную деталь новой части известной франшизы гонок, информирует 24 Канал.

Как критики и геймеры встретили Forza Horizon 6?

Счастливые обладатели премиального издания Forza Horizon 6 уже исследуют виртуальную Японию, вдоволь катаясь ее живописными дорогами.

Критики остались в восторге от проекта, что подкрепляет бешеная оценка на metacritic: 92/100 (версия для Xbox).

Технически, Forza Horizon 6 не пропустила ни одного момента и работает как титан. Эстетически это самая красивая игра с лучшим звуком, которую Playground создал на сегодняшний день, действие которой происходит на самой великолепной карте, которую когда-либо создавала компания,

– рассыпался в похвалах журналист IGN Люк Рейли.

Проще говоря, Forza Horizon 6 – это гоночная игра, которую фанаты ждали годами. Из всех замечательных мест, куда нас завела эта серия, Япония всегда была частым запросом в социальных сетях, и теперь это желание осуществилось,

– резюмировал Роб Лин для GAMINGbible.

Несколько менее увлеченными пока что являются игроки.

Дело в том, что у игры обнаружились некоторые технические проблемы. Проблемы с запуском, отсутствие стабильной производительности, внезапные вылеты и ошибки на Steam Deck, обусловили то, что рейтинг обзоров игры на платформе Steam находится лишь на отметке в "в основном положительные" и лишь 72% из всех рецензий являются положительными.

Впрочем, ни у кого нет сомнений, что со временем Playground Games исправят все недостатки, хотя они и несколько портят впечатление от релиза.

Когда состоится "полный" релиз игры?

Хотя на самом деле "полный" выход игры еще и не состоялся.

Несмотря на бешеный онлайн, который по данным SteamDB, только на платформе Valve составил на пике 172 093 пользователя, владельцы стандартного издания игры смогут зайти в нее только 19 марта.

Возможно, как раз к тому времени разработчики и выпустят какой-то "фикс" насущных проблем.

Какое новое правило разработчиков вызвало удивление игроков Forza Horizon 6?

В интервью изданию The Japan Times дизайн-директор Playground Торбен Эллерт рассказал как разработчики решили почтить японскую культуру в игре, запретив геймерам разрушать духовные святилища и деревья сакуры.

Все предыдущие части серии позволяли сносить на своем пути деревья, будто игроки едут за рулем бульдозера, однако в Forza Horizon 6 сакура при столкновении лишь нежно осыплет автомобиль своими лепестками.

Почти все деревья в игре можно сбить, чтобы передвижение по карте мира было одновременно интересным и полезным (вы можете зарабатывать очки опыта за разрушение объектов – 24 Канал). Несколько видов деревьев не являются такими – например, цветущие сакуры – потому что они являются знаковым элементом японской культуры,

– объяснил разработчик.

Поэтому, этими деревьями в игре лучше любоваться, а не пытаться их разрушить.