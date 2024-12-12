Google представил ИИ-помощника, который будет помогать геймерам проходить игры

Google представила революционную функцию своей новой AI-платформы Gemini 2.0 - AI-агента, который может помогать геймерам советами и оптимальными стратегиями в режиме реального времени. Агенты наблюдают за действиями игрока на экране, анализируют их и предоставляют подсказки непосредственно во время игрового процесса.

По словам генерального директора Google DeepMind Демиса Хассабиса и технического директора Корая Кавукчуоглу, эти ИИ-агенты "делают выводы об игре исключительно на основе действий на экране и предлагают решения в режиме реального времени", сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

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Система также может использовать огромную базу знаний Google, чтобы предоставлять более углубленные подсказки. Хотя технология находится на ранней стадии разработки, она уже тестируется в таких популярных мобильных играх, как Clash of Clans и Hay Day от Supercell.

Однако, еще предстоит выяснить, насколько эффективными будут эти агенты на практике и будут ли они полезными для игроков.

Возможности помощника Google – смотрите видео:

Мультимодальные возможности Gemini 2.0

Возможности Gemini 2.0 выходят далеко за пределы игр. Компания представила "Gemini 2.0 Flash" – набор мультимодальных функций, позволяющий разработчикам создавать системы искусственного интеллекта, которые могут обрабатывать и генерировать текст, изображения и текстово-языковой контент на нескольких языках.

Эти инструменты, доступны через API Google в Google AI Studio и Vertex AI, уже тестируются первыми партнерами, а более широкая доступность ожидается в январе.

ИИ, который создает игры

Google также работает над Genie 2, проектом, который создает виртуальные игровые миры из одного изображения. Хотя эти миры остаются стабильными лишь около минуты, потенциал этой технологии считается огромным.

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С помощью Gemini 2.0 Google стремится переосмыслить возможности ИИ-агентов – от помощи в играх и поддержки браузеров до робототехники и помощников на устройствах. Долгосрочное видение компании заключается в том, чтобы развернуть эту технологию во всей экосистеме своих продуктов.