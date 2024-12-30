В духе Alien Isolation и Prey: геймплейное демо Deepest Fear получило неоднозначную реакцию

Студия Variable State Studios представила демоверсию геймплея своего будущего научно-фантастического хоррор шутера Deepest Fear во время декабрьской выставки PC Gaming Show 2024. В то время как некоторые игроки похвалили атмосферный дизайн игры и физику воды, другие раскритиковали механику геймплея.

Deepest Fear расскажет историей доктора Дэнни Кэррол, которая углубляется в таинственную глубоководную станцию, скрывающую загадки, которые угрожают будущему человечества. Игра сочетает личную драму с элементами ужасов, но ее демо-версия вызвала неоднозначную реакцию игрового сообщества, сообщает 24 Канал.

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Положительные отзывы акцентируют на захватывающих визуальных эффектах и ретро-футуристической эстетике окружения. Причем игроков особенно поразила реалистичная физика воды. Ряд геймеров также отметили сходство игры с культовыми Alien: Isolation и Prey.

Впрочем, критика была не менее громкой. Некоторые игроки считали, что индикаторы здоровья над головами врагов плохо подходит для горрора, а другие отмечали проблемы со звуком и описывали бои как репетативные и скучные.

Геймплейное демо Deepest Fear – смотрите видео:

Несмотря на эти беспокойства, многие согласились, что Deepest Fear является многообещающей, но нуждается в значительной доработке перед релизом.

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Игра выйдет на ПК через Steam, хотя разработчики еще не объявили дату релиза. Игроки с нетерпением ждут, как Variable State Studios отреагирует на отзывы в ближайшие месяцы.