Какие игры получили номинацию на Grammy 2026 – лучшие саундтреки

Стали известны номинанты Grammy 2026 года за лучший саундтрек к видеоигре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Grammy.com.

Кто попал в номинацию?

В 2023 году была введена новая категория наград Grammy, которую дают за лучший саундтрек к видеоиграм.

Чтобы попасть в перечень нынешних номинантов, нужно было чтобы официальный саундтрек вышел во временных рамках с 31 августа 2024 года до 30 августа 2025.

Сама 68-я церемония Grammy состоится 1 февраля 2026 года. Среди кандидатов оказались:

Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spire (композитор Пинар Топрак)

Helldivers 2 (композитор Вильберт Роже Второй)

Indiana Jones And The Great Circle (композитор Горди Хааб)

Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate's Fortune (композиторы Коди Мэттью Джонсон и Вильберт Роже Второй)

Sword of the Sea (композитор Остин Витори)

Кто получил награду в прошлом году?