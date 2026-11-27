Игроки Grand Theft Auto 6 нашли эффективный способ вернуть в игру динамическую погоду после того, как официальное обновление от Rockstar Games не устранило сбой.

Простое решение для консоли PlayStation 5 требует всего двух минут времени и нескольких настроек, сообщает 24 Канал.

Как восстановить динамические штормы и дожди в Вайс-Сити

Разработчики создали систему погоды в GTA 6 таким образом, чтобы она постоянно менялась, погружая игроков в ливни, солнечные дни и сильные штормы. Однако многие пользователи столкнулись с досадным багом, когда погодные условия полностью застревали в одном состоянии.

Первый патч от студии Rockstar Games не решил эту проблему для многих пострадавших игроков. Несмотря на ожидание официальных исправлений от разработчиков, сообщество само нашло выход из ситуации.

Владельцы консолей PlayStation 5 заметили, что сбой исчезает после очистки системного кэша устройства. По словам игроков, которые провели в игре 50-56 часов без каких-либо изменений погоды, после этой процедуры в виртуальном городе сразу начались ливни.

Я нашел рабочее решение для бага с погодой в GTA 6. Это очень просто и занимает около двух минут: нужно лишь очистить кэш вашей PS5,

– прокомментировал блогер и геймер под ником GameRoll в социальной сети X.

Чтобы восстановить корректную работу симулятора погоды, геймерам нужно выполнить несколько простых действий:

сначала следует полностью выключить консоль;

после этого удерживать кнопку питания до второго звукового сигнала, чтобы войти в безопасный режим Safe Mode;

в меню необходимо выбрать шестой пункт и запустить очистку системного кэша;

система перезагрузится, и после этого ошибка с "застрявшей" погодой исчезнет.

Многие другие пользователи уже подтвердили эффективность этого метода, отметив, что разнообразие погодных условий в игре существенно возросло.

В то же время сообщество ожидает, что Rockstar Games в скором времени выпустит полноценный патч, чтобы игрокам не приходилось изменять системные настройки консоли вручную.