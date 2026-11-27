Adv

Просте рішення для консолі PlayStation 5 вимагає лише двох хвилин часу та кількох опцій налаштувань, повідомляє 24 Канал.

Як відновити динамічні шторми та дощі у Вайс-Сіті

Розробники створили систему погоди у GTA 6 так, щоб вона постійно змінювалася, занурюючи геймерів у зливи, сонячні дні та сильні шторми. Проте чимало користувачів зіткнулися з прикрим багом, коли погодні умови повністю застрягали в одному стані.

Перший патч від студії Rockstar Games не розв'язав цю проблему для багатьох постраждалих гравців. Попри очікування офіційних виправлень від розробників, спільнота сама знайшла вихід із ситуації.

Власники консолей PlayStation 5 помітили, що збій зникає після очищення системного кешу пристрою. За словами гравців, які провели у грі 50-56 годин без жодної зміни погоди, після цієї процедури у віртуальному місті одразу почалися зливи.

Я знайшов робоче рішення для бага з погодою у GTA 6. Це дуже просто і займає близько двох хвилин: потрібно лише очистити кеш вашої PS5,

– прокоментував блогер і геймер під ніком GameRoll у соціальній мережі X.

Щоб відновити коректну роботу симулятора погоди, геймерам потрібно виконати кілька простих дій:

спочатку слід повністю вимкнути консоль;

після цього затиснути кнопку живлення до другого звукового сигналу для входу в безпечний режим Safe Mode;

у меню необхідно обрати шостий пункт і запустити очищення системного кешу;

система перезавантажиться, і після цього помилка із "застряглою" погодою зникне.

Чимало інших користувачів вже підтвердили ефективність цього методу, підкресливши, що різноманітність погодних умов у грі суттєво зросла.

Водночас спільнота очікує, що Rockstar Games незабаром випустить повноцінний патч, аби гравцям не доводилося змінювати системні налаштування консолі вручну.