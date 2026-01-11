Создатели Baldur's Gate 3 рассказали какую деталь поведения героев хотят исправить в следующей игре

Разработчики Baldur's Gate 3 рассказали какую деталь поведения компаньонов из хитовой RPG они стремятся исправить в своем следующем проекте, подтвердив догадки геймеров.

Baldur's Gate 3 запала в душу огромному количеству геймеров, в частности из-за своих харизматичных персонажей, с большинством которых игрок при желании даже может закрутить роман, информирует 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

Персонажи в BG 3 получились слишком похотливыми?

Ведущий сценарист Кевин Ван Орд ответил на вопрос о том, что Larian хотели бы улучшить в своей будущей игре Divinity, относительно хитовой BG 3.

По его словам, разработчики стремятся создать более глубокие и сложные отношения между компаньонами и замедлить начало романтических отношений между компаньонами и игроком.

Во-первых, чтобы между компаньонами было больше взаимодействия – не только с помощью большего количества или улучшения шуток, но и чтобы они развивали глубокие отношения друг с другом, так же как делают это с игроками. Во-вторых, чтобы дружба и романтика между игроками и персонажами была более изысканной, чтобы построение отношений казалось более естественным,

– сказал Кевин.

Для фанатов Baldur's Gate 3 вполне понятен смысл слов сценариста, ведь RPG действительно имеет такую проблему.

Сделал несколько удачных реплик и угодил компаньону – он уже тебя любит. Особенно ярким этот недостаток был до исправления, что даже привело к тому, что в игре появилась уникальная категория секс-спидранов.

Поэтому, надеемся что в Larian Studios удастся действительно улучшить этот аспект ролевой игры в Divinity.

Что известно о Divinity?