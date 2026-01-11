Творці Baldur's Gate 3 розповіли яку деталь поведінки героїв хочуть виправити в наступній грі

Розробники Baldur's Gate 3 розповіли яку деталь поведінки компаньйонів з хітової RPG вони прагнуть виправити у своєму наступному проєкті, підтвердивши здогади геймерів.

Baldur's Gate 3 запала в душу величезній кількості геймерів, зокрема через своїх харизматичних персонажів, з більшістю яких гравець при бажанні навіть може закрутити роман, інформує 24 Канал з посиланням на Kotaku.

Персонажі у BG 3 вийшли занадто хтивими?

Провідний сценарист Кевін Ван Орд відповів на запитання про те, що Larian хотіли б покращити у своїй майбутній грі Divinity, відносно хітової BG 3.

За його словами, розробники прагнуть створити глибші та складніші стосунки між компаньйонами та вповільнити початок романтичних стосунків між компаньйонами та гравцем.

По-перше, щоб між компаньйонами було більше взаємодії – не лише за допомогою більшої кількості чи покращення жартів, але й щоб вони розвивали глибші стосунки один з одним, так само як роблять це з гравцями. По-друге, щоб дружба та романтика між гравцями та персонажами була вишуканішою, щоб побудова стосунків здавалася природнішою,

– сказав Кевін.

Для фанатів Baldur's Gate 3 цілком зрозумілий сенс слів сценариста, адже RPG дійсно має таку проблему.

Зробив кілька вдалих реплік та догодив компаньйону – він вже тебе кохає. Особливо яскравим цей недолік був до виправлення, що навіть призвело до того, що в грі з'явилася унікальна категорія секс-спідранів.

Отож, маємо надію що в Larian Studios вдасться дійсно покращити цей аспект рольової гри у Divinity.

Що відомо про Divinity?