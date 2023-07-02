Слив данных Counter-Strike 2 показал, как будет выглядеть обновленная карта Inferno

В сети начали распространяться скриншоты, полученные дата майнерами из файлов закрытой бета-версии Counter-Strike 2. На них видны серьезные изменения, ожидающие одну из самых популярных карт игры – Inferno.

Counter-Strike 2 плавно приближается к моменту релиза, а в сети появляется все больше деталей о предстоящем масштабном "обновлении" CS:GO, сообщает 24 Канал.

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Последний апдейт закрытой беты Counter-Strike 2 изъял из пула карт Mirage и добавил Nuke и Office.

Похоже, что план Valve состоит в том, чтобы продолжать медленно выпускать карты одна за другой, чтобы игроки могли помочь разработчикам устранить какие-либо серьезные недостатки до полного релиза проекта.

Однако дата майнеры смогли получить скриншоты локации, еще не появлявшейся в бете, а именно карты Inferno, которую, как и другие карты, существенно переработали.

Обновленный вид на второй мед / Фото с Reddit

Наиболее заметную реновацию претерпел визуальный стиль, но главное изменение для игрового процесса произошло на пленте A, который считается одним из самых трудных для ретейка в игре, в частности из-за количества выгодных позиций для игроков обороны.

Новая точка А / Фото с Reddit

Теперь же, защитники сайта А больше не смогут прятаться за лестницей на "cemetery" или "jail", что уменьшает количество позиций, которые должны проверить игроки атаки при штурме точки.

Почти респа террористов / Фото с Reddit

Это огромное изменение точно повлияет на игру, начиная с самых низких уровней и вплоть до киберспорта.

Обновленная точка B / Фото с Reddit

Кроме этого, территория точки B, которую игроки раньше привычно называли "construction" (строительство), теперь стала "church" (церковью) и Valve очевидно решили использовать ее, чтобы продемонстрировать новые мощности освещения движка Source 2.

Невероятное освещение / Фото с Reddit