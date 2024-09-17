Игровые советы: эти 7 настроек Windows 11 выжмут максимум из вашего компьютера

Оптимизация игрового компьютера требует больше, чем просто первоклассного оборудования. Даже самые мощные компоненты могут работать недостаточно эффективно, если ваша система не настроена должным образом.

Вот семь ключевых параметров Windows 11 которые можно изменить, чтобы достичь максимальной производительности в играх, сообщает Games 24.

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Включите игровой режим

Windows 11 содержит встроенный игровой режим, предназначен для приоритетного использования системных ресурсов для игр. Включив эту функцию, фоновые процессы, включая автоматическое обновление Windows, минимизируются, обеспечивая плавный и непрерывный игровой сеанс.

Чтобы включить Игровой режим, выполните следующие действия:

перейдите в Настройки; выберите Игры и Игровой режим; включите его.

Используйте высокопроизводительную графику для игр

Если ваш компьютер имеет как интегрированную, так и отдельную видеокарту, Windows может по умолчанию включить энергосберегающий режим. Чтобы получить наилучшую визуальную производительность, убедитесь, что ваши игры используют выделенный графический процессор, отрегулировав настройки графики.

Чтобы включить высокопроизводительную графику, выполните следующие действия:

Откройте Настройки – Система – Дисплей – Графика;

– – – Выберите игру из списка, нажмите нажмите Параметры , затем выберите Высокая производительность и сохраните настройки.

, затем выберите и сохраните настройки. Включите планирование графики с аппаратным ускорением графического процессора, нажав Изменить настройки графики по умолчанию по умолчанию в том же меню.

Избегайте использования оверлеев

Такие оверлеи, как Xbox Game Bar, Discord или NVIDIA GeForce Experience, могут контролировать производительность системы и предоставлять быстрый доступ к игровым функциям, но они также потребляют ресурсы. Чтобы предотвратить падение производительности, попробуйте отключить их.

Чтобы отключить игровую панель Xbox:

Откройте PowerShell от имени администратора и введите команду: Get-AppxPackage Microsoft.XboxGamingOverlay | Remove-AppxPackage

Аналогично отключите оверлеи в других приложениях через их соответствующие настройки.

Настройте визуальные эффекты

Визуальные эффекты Windows 11 могут выглядеть отлично, но они также могут потреблять системные ресурсы, которые лучше тратить на игры. Чтобы отдать предпочтение производительности, настройте параметры компьютера так, чтобы минимизировать визуальные эффекты.

Как настроить для наилучшей производительности:

Откройте меню поиска и введите Настройка внешнего вида и производительности Windows. В окне Параметры производительности выберите Настроить для наилучшей производительности, затем примените и сохраните.

Используйте высокопроизводительные параметры питания

Перед играми переключитесь на Высокопроизводительный план энергопотребления Windows 11, чтобы ваша система работала на полную мощность. Это максимизирует эффективность аппаратного обеспечения и позволяет компонентам работать на пике производительности.

Чтобы перейти на план Высокопроизводительный, откройте Панель управления – Параметры питания и выберите "Высокая производительность". Если эта опция недоступна, вы можете создать ее вручную.

Используйте проводное подключение к интернету по проводной сети

Проводное подключение к локальной сети обеспечивает более стабильное и быстрое интернет соединение, чем Wi-Fi, что особенно важно для онлайн-игр. Кроме того, постоянное обновление драйверов и игр обеспечивает оптимальную производительность и снижает риск возникновения ошибок или задержек.

Отключите целостность памяти и платформу виртуальных машин (VMP)

Функции безопасности Windows 11, такие как целостность памяти и VMP, являются ценными для защиты системы, но могут привести к снижению производительности. Отключение этих функций во время игр может освободить ресурсы.

Чтобы отключить целостность памяти, выполните следующие действия.

Откройте Безопасность Windows – Защита устройств – Сведения об изоляции ядра. Отключите опцию "Отключить" Целостность памяти.

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Применив эти настройки, вы сможете значительно повысить игровую производительность вашего ПК с Windows 11, избежав таких проблем, как задержки и торможения, а также улучшив общую скорость реагирования на игровой процесс.