Геймер нашел забавную причину технических проблем Monster Hunter Wilds

Игрок хитовой Monster Hunter Wilds на ПК поделился в сети забавной находкой, которая указывает на то, что простая ошибка разработчиков может быть причиной технических проблем игры.

Несмотря на крутой старт, учитывая количество геймеров, приобретших Monster Hunter Wilds в Steam, игра имеет рейтинг рецензий "смешанные", а игроки жалуются на низкую производительность и технические проблемы, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Простая опечатка могла вызвать проблемы

Одну из возможных причин обнаружил пользователь платформы Valve под ником BeepBoop.

В одном из обсуждений игры, он сообщил, что обнаружил в файле "config.ini" игры маленькую "опечатку". Вместо слова "resolution" (расширение, – ред.) в файле оказалось слово "resoltuion".

Геймер утверждает, что исправление этой ошибки вручную повысило производительность Monster Hunter Wilds.

Трейлер проекта – смотрите видео

Звучит довольно дико, но другие геймеры взяли пример с BeepBoop и потом тоже заявили, что игра стала работать лучше.

Один из них даже сказал, что исправление слова в файле привело к увеличению показателя FPS на целых 20 пунктов.

До исправления я никогда не видел 3-значного FPS, теперь у меня 110, и довольно стабильно,

– написал игрок.

Доподлинно неизвестно, что это: своего рода "эффект плацебо" или же Capcom действительно пропустили такую странную ошибку, которая влияет на производительность игры.

Так или иначе, можете опробовать метод самостоятельно и оценить изменения собственными глазами.