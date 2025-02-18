Как прокачать все навыки в Kingdom Come: Deliverance 2

В Kingdom Come: Deliverance 2 игроки могут развивать уровень персонажа, основные характеристики и навыки. Прокачка происходит по принципу "обучение через практику", что означает: чтобы повысить определенный навык, его нужно активно использовать.

Чтобы получить опыт в определенном навыке, следует выполнять соответствующие действия, объясняет 24 Канал. Например, использование оружия улучшает боевые навыки, приготовление зелья – алхимию, а взлом замков и кражи повышают уровень воровства. Некоторые задания также могут предоставлять опыт для конкретных умений.

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Обучение – ключ к знаниям... и умениям

В игре также существует возможность изучать навыки через книги или оплачивать обучение у мастеров. Однако не всеми способностями можно овладеть таким образом.

Тем не менее, купить, найти и даже украсть полезные для обучения книги можно почти везде в игре. Поэтому если вам попадает в руки такая книга, лучше ее прочитать, особенно на ранних этапах игры. Обучение же у мастеров требует денег и часто это не малые суммы.

Как здесь все работает

За показатели характеристик отвечает раздел "Игрок", где есть 9 вкладок:

Характеристики : характеристики персонажа.

: характеристики персонажа. Вторичное: другие параметры игрока : другие параметры игрока.

: другие параметры игрока. Навыки : разнообразные умения Генри.

: разнообразные умения Генри. Бой : умения, касающиеся боя и владения оружием.

: умения, касающиеся боя и владения оружием. Комбо : комбинации ударов : комбинации ударов, которые можно выучить у мастеров и описание для их осуществления во время боя.

: комбинации ударов, которые можно выучить у мастеров и описание для их осуществления во время боя. Усиление : бафы и дебафы : бафы и дебафы, которые влияют на состояние персонажа.

: бафы и дебафы, которые влияют на состояние персонажа. Репутация : совокупность показателей отношения населения к Генрику : совокупность показателей отношения населения к Генри.

: совокупность показателей отношения населения к Генри. Статистика : игровая статистика по игре.

: игровая статистика по игре. Товарищи: характеристики компаньонов игрока (лошади и собаки).

Во вкладках, которые касаются характеристик и умений персонажа, которые можно прокачать, после получения достаточного количества опыта отображается значок звезды, указывающий на количество доступных слотов для навыков. Если слотов больше нет, некоторые навыки станут недоступными для покупки.

Из-за ограниченного количества слотов не стоит покупать все навыки подряд. Рекомендуется сохранить несколько свободных слотов, чтобы разблокировать более полезные умения позже.

Большинство навыков можно прокачать быстрее, если повторять определенные действия. Например, Воровство и Незаметность можно улучшить с помощью краж у спящих людей и взлома замков ночью, а Ремесленничество можно прокачать занятиями по кузнечному делу.

Как повысить основной уровень

Основной уровень персонажа зависит от четырех характеристик. Все их можно прокачать выполняя ту или иную активность, покупая книги навыков или обучаясь у мастеров.

Основные характеристики:

Сила повышается во время боев, особенно при использовании оружия, требующего высокой силы. Также возрастает при переносе большого веса.

повышается во время боев, особенно при использовании оружия, требующего высокой силы. Также возрастает при переносе большого веса. Ловкость: возрастает при стелс-перемещении : возрастает при стелс-перемещениях, скрытных атаках и при использовании оружия, требующего ловкости.

: возрастает при стелс-перемещениях, скрытных атаках и при использовании оружия, требующего ловкости. Живучесть: повышается : повышается во время бега, лазания по препятствиям и выживания в боях.

: повышается во время бега, лазания по препятствиям и выживания в боях. Красноречие: развивается через диалоги с N: развивается через диалоги с NPC и выигранные проверки навыков в разговорах. Также растет при чтении книг.



Основные характеристики и состояния / Фото 24 Канал

Далее следует выделить несколько особых характеристик персонажа в игре. Это набор состояний, которые могут влиять на вашу деятельность. Они зависят от ряда факторов и не могут прокачиваться напрямую, однако развитие других характеристик и перков могут менять то, как состояния влияют на персонажа.

Состояния персонажа:

Выносливость : зависит от уровня живучести и пассивных умений, также на нее влияют усталость, голод и бафы, или дебафы (например, алкогольное опьянение).

: зависит от уровня живучести и пассивных умений, также на нее влияют усталость, голод и бафы, или дебафы (например, алкогольное опьянение). Здоровье и Энергия : имеют фиксированное значение 100 и не повышаются, однако могут быть восстановлены с помощью сна, еды или посещения бани. Также они могут теряться медленнее, или иметь дополнительную защиту.

и : имеют фиксированное значение 100 и не повышаются, однако могут быть восстановлены с помощью сна, еды или посещения бани. Также они могут теряться медленнее, или иметь дополнительную защиту. Сытость: зависит от количества потребленной пищи. Показатель ниже 50 вызывает голод, а выше 100 – переедание, что уменьшает выносливость.

Также существуют "Вторичные параметры", которые делятся на "Приобретенные характеристики" и "Характеристики разговоров". Приобретенные невозможно прокачать прямо, но можно их корректировать меняя одежду, доспехи и другие аспекты, а также можно прокачать другие характеристики, которые будут иметь на них влияние. На некоторые параметры влияет освещение и время суток.

Приобретенные характеристики:

Харизма : зависит от одежды персонажа. Дорогая и опрятная одежда повышает этот показатель.

: зависит от одежды персонажа. Дорогая и опрятная одежда повышает этот показатель. Заметность : определяют эффективность стелса. Тяжелая броня увеличивает уровень шума и видимости, тогда как темная и легкая одежда улучшает незаметность.

: определяют эффективность стелса. Тяжелая броня увеличивает уровень шума и видимости, тогда как темная и легкая одежда улучшает незаметность. Видимость : зависит от видимых частей одежды, доспехов, NPC рядом и даже времени суток. Это важная характеристика для тех, кто собрался что-то сделать незаметно, например украсть что-то из сундука.

: зависит от видимых частей одежды, доспехов, NPC рядом и даже времени суток. Это важная характеристика для тех, кто собрался что-то сделать незаметно, например украсть что-то из сундука. Шум: значение, которое складывается из показателей шума вашего оружия, брони и одежды.

Характеристики разговоров:

Убеждение, давление, впечатление и подчинение зависят от красноречия и харизмы, а также от репутации персонажа.

зависят от красноречия и харизмы, а также от репутации персонажа. Рыцарство и Запугивание зависит от силы, ловкости, доспехов и оружия. Высший эффект последнего достигается при низкой репутации и грязной одежде.



Вторичные характеристики / Фото 24 Канал

Развитие общих и боевых навыков

Вкладка "Навыков" содержит перечень характеристик Генри, которые можно прокачивать непосредственными активностями. Все, что делает ваш персонаж в игре, будет отображаться в получении опыта одной или нескольких характеристик. Кроме того, необходимый для прокачки опыт можно получить читая книги и обучаясь у мастеров, которые обозначены на карте специальными иконками (стрелочка вверх).

Алхимия : улучшается путем варки зелий.

: улучшается путем варки зелий. Ремесленничество : повышается во время ремонта снаряжения и заточки оружия.

: повышается во время ремонта снаряжения и заточки оружия. Пьянство : увеличивается от потребления алкоголя : возрастает от потребления алкоголя.

: возрастает от потребления алкоголя. Ездецтво : повышается благодаря частому использованию : повышается благодаря частому использованию лошади.

: повышается благодаря частому использованию лошади. Собаководство: развивается : развивается при общении и тренировке пса.

: развивается при общении и тренировке пса. Ученость: растет при чтении книг : растет при чтении книг и открытии новых записей в Кодексе.

: растет при чтении книг и открытии новых записей в Кодексе. Незаметность : прокачивается при : прокачивается при скрытом передвижении, кражах и взломе замков.

: прокачивается при скрытом передвижении, кражах и взломе замков. Выживаемость: повышается : повышается благодаря сбору трав, охоте и обработке пищи.

: повышается благодаря сбору трав, охоте и обработке пищи. Воровство: возрастает при воровстве: растет при взломе замков и кражах, особо ценных предметов.



Навыки персонажа / Фото 24 Канал

Вкладка боя содержит боевые навыки, которые прокачиваются при использовании определенного вида оружия в схватках или тренировке на ристалищах. Их также можно усвоить используя книги и обучаясь у мастеров.

Боевые навыки:

Боевое искусство : повышается во время любых боев.

: повышается во время любых боев. Мечи, Тяжелое оружие, Рукопашное оружие, Бой голыми руками и стрельба: растут при использовании соответствующего оружия.



Боевые навыки / Фото 24 Канал

Кроме того, ряд характеристик можно временно повысить используя зелья. Например зелье "Золотые руки" на 40 минут повышает навыки ремесленничества и воровства на 6, что крайне полезно при кузнечном деле, взлома замков и краж. А напиток "Утренний петух" влияет на состояние Энергия увеличивая ее на 20 единиц и замедляя ее потерю на 20%, что точно пригодится во время важного задания, когда Генри уставший.

Навыки животных

Здесь игроку почти ничего не нужно делать, кроме как чаще взаимодействовать со своей собакой и путешествовать по карте верхом.

, не спешите покупать себе дорогого коня с высокими показателями характеристик – рекомендуем отыскать потерянную Димку. Так, сначала она будет иметь крайне низкие характеристики и окружающие крайне неприятно отзываться о ней, однако, если вы проявите настойчивость и упрямство, она очень сильно вас удивит.

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Как видите, прокачка персонажа в Kingdom Come: Deliverance 2 требует активного использования навыков. Игроки могут выбирать собственный стиль развития, комбинируя бои, стелс, диалоги и ремесленничество. Также в игровом мире существует много зелий, которые могут улучшить ваши навыки на некоторое время, поэтому перед каждым, кто играет в Kingdom Come Deliverance 2 открывается широкое поле из возможностей и изобретательности.