Россияне используют Minecraft и Roblox для пропаганды войны

Выяснилось, что в Кремле пытаются продвигать пропаганду войны среди младшего населения, а делают это прямо в популярных видеоиграх, таких как Roblox или Minecraft, где недавно "воспроизвели" битву за Соледар.

В The New York Times исследовали, как российская пропаганда стремится влиять на общественное мнение о войне против Украины, используя для этого популярные видеоигры.

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Ранее в этом году Microsoft уже заявляли, что с помощью Minecraft российские спецслужбы и ЧВК Вагнер пытаются распространять дезинформацию и вербовать геймеров.

Пропаганда в основном стремится показать Вагнер и российскую армию крутыми и опасными, – сказал тогда Клинт Уоттс, глава команды аналитиков Microsoft.

И со временем эти намерения никуда не исчезли, а наоборот лишь становятся заметнее.

К примеру в мае, в Minecraft провели виртуальный митинг памяти Жириновского, а относительно недавно в игре воссоздали битву за Соледар, временно оккупированный захватническими войсками.

Видео этой "реконструкции" было опубликовано в соцсети VK.

Фрагмент "реконструкции" / Фото с NYT

Кроме того, там же распространяется видео с лозунгом "Слава России", в котором геймеров учат строить гигантский флагшток с триколором, в то время как на фоне виднеется городской пейзаж со знаком "Луганск".

Однако пропаганду ведут не только в Minecraft. Канал российской версии World of Tanks отметил 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны воссозданием парада танков Советского Союза в Москве в 1945 году.

На популярной игровой платформе Roblox в июне пользователь создал набор скинов МВД в честь празднования Дня России.

Набор посвящен МВД России / Фото с NYT

Эти игры и геймерские порталы с возможностью создания сообществ, такие как Discord и Steam, становятся онлайн-платформами для российского агитпропа, распространяя среди аудитории потоки лжи, которой Кремль пытается оправдать войну в Украине.