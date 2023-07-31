У The New York Times дослідили те як російська пропаганда прагне впливати на суспільну думку про війну проти України, використовуючи для цього популярні відеоігри.

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Раніше цьогоріч у Microsoft уже заявляли, що за допомогою Minecraft російські спецслужби та ПВК Вагнер намагаються поширювати дезінформацію та навіть вербувати геймерів.

Пропаганда в основному прагне показати Вагнер та російську армію крутими та небезпечними, – сказав тоді Клінт Воттс, голова команди аналітиків Microsoft.

І з часом ці наміри нікуди не зникли, а навпаки лише стають більш помітними.

Наприклад у травні, в Minecraft провели віртуальний мітинг пам'яті Жириновського, а відносно нещодавно у грі відтворили битву за Соледар, що зараз тимчасово окупований загарбницькими військами.

Відео цієї "реконструкції" було опубліковано в соцмережі VK.

Фрагмент "реконструкції" / Фото з NYT

Окрім того, там же шириться відео з гаслом "Слава России", в якому геймерів навчають будувати гігантський флагшток з триколором, в той час, як на фоні видніється міський пейзаж зі знаком "Луганськ".

Однак пропаганду ведуть не лише у Minecraft. Канал російської версії World of Tanks відзначив 78-му річницю закінчення Другої світової війни відтворенням параду танків Радянського Союзу в Москві в 1945 році.

А на популярній ігровій платформі Roblox у червні користувач створив набір скінів МВС на честь святкування Дня Росії.

Набір присвячений МВС Росії / Фото з NYT

Ці ігри та геймерські портали з можливістю створення спільнот, як-от Discord і Steam, стають онлайн-платформами для російського агітпропу, поширюючи серед аудиторії, потоки брехні, якою Кремль намагається виправдати війну в Україні.