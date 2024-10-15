Модер показал как жуткий городок из Silent Hill 2 Remake выглядит без тумана – интересные фото
Источник:Kotaku
Поклонник хоррора Silent Hill 2 Remake решил лишить видеоигру одного из ее самых узнаваемых элементов – тумана. Что из этого получилось – смотрите в материале.
Ремейк Slient Hill 2 стал мегахитом среди геймеров, а энтузиасты модерского дела уже принялись соревноваться в оригинальности своих творений.
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Как выглядит легендарный город без тумана
Konami и Bloober Team на славу поработали над игрой, которая действительно вышла улучшенной версией культового оригинала.
Гнетущая атмосфера Сайлент Хилла была передана просто блестяще, а ключевой ее особенностью снова стал туман.
Геймер под ником ThatGenericProEric решил взглянуть как город будет выглядеть без этого узнаваемого элемента и поделился результатом своей работы на популярном портале для модификаций NexusMods.
Эффект модификации / Фото ThatGenericProEric
Странно, правда? Возможность видеть все улицы и здания Silent Hill 2 как на ладони делает ее мир гораздо менее жутким и дарит ощущение безопасности.
Улицы без тумана / Фото Kotaku / Konami / ThatGenericProEric
Конечно, играть с этой модификацией никому не рекомендуем, но она безусловно является интересным взглядом на известный хоррор.