Знали ли вы, что в Counter-Strike 2 можно арендовать скины? Вот как это легко сделать

Разработчики Counter-Strike 2 только недавно добавили в игру возможность арендовать скины для вашего оружия. Для тех, кто не хочет покупать что-то на постоянно, или планирует только оценить тот или иной товар, чтобы принять дальнейшее решение, это отличная возможность. Но как взять что-то напрокат в игре?

Как арендовать скин в Counter-Strike 2

Для того чтобы арендовать скины в Counter-Strike 2, вам нужно приобрести ключ. Он уже откроет кейс, из которого вы хотите взять скины напрокат. Ключи можно приобрести на рынке Steam, а также вы можете нажать на кейс в вашем инвентаре, чтобы перейти непосредственно к объявлению о продаже ключей к этому кейсу. Хотя стоимость кейсов на рынке Steam варьируется, все ключи имеют одинаковую цену: 2,49 доллара или чуть более 100 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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После приобретения ключа выберите кейс в инвентаре. Теперь у вас должна появиться дополнительная опция аренды всех скинов в кейсе, кроме "Чрезвычайно редкого предмета", на семь дней.

Скины ножей и перчаток не учитываются при аренде скинов из ящика.

Как только вы откроете арендованный кейс, в вашем инвентаре появится новая вкладка под названием "Аренда", где будут показаны все скины, которые вы сейчас арендуете.



Аренда скинов в CS2 / Скриншот Insider Gaming

Эту функцию Valve впервые ввела с одним неприятным багом: он позволял арендовать только один кейс Kilowatt, вышедший в феврале 2024 года. Но обновление от 27 ноября 2024 года исправило этот неприятный факт и теперь в игре есть возможность арендовать скины из всех кейсов CS2 и CS:GO.

Арендованные скины нельзя менять. То есть вы не сможете, например, наклеить на него наклейку. Вы также не сможете обменивать или продавать такой скин. Каждый скин имеет определенный срок аренды. Если вы не используете его в течение этого периода, скин все равно пропадет.