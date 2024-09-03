Windows 10 уступила место: стало известно, какую операционную систему предпочитают геймеры

Операционная система Windows 10 от Microsoft долгое время была лидером среди пользователей Steam. Ей отдавали предпочтение большинство геймеров, но теперь все изменилось и на рынке новый лидер.

Согласно последним данным опроса аппаратного обеспечения Steam за август, использование Windows 11 среди геймеров выросло до 49%, опередив показатель Windows 10, который упал до 47%. Это первый случай, когда Windows 11 вышла на первое место в игровом сообществе, которое указывает на растущую динамику.

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Для сравнения, использование macOS и Linux в Steam за тот же период осталось относительно неизменным.

Windows 11 становится популярнее

Внедрение Windows 11 в Интернете также неуклонно росло в течение последнего года. В июле 2023 года доля рынка Windows 11 составляла около 23%, а в августе 2024 года она выросла до почти 32%, как сообщает StatCounter.

Несмотря на нынешний всплеск использования, темпы внедрения Windows 11 отстают от темпов внедрения ее предшественницы, Windows 10. Утечка данных в октябре показала, что хотя Windows 11 в то время работала на более 400 миллионах устройств, для достижения этого рубежа понадобилось два года, тогда как для Windows 10 понадобился всего один год.

Медленное внедрение в значительной степени связано с жесткими требованиями Microsoft к аппаратному обеспечению для Windows 11, которые требуют наличия чипа безопасности TPM и современных процессоров, выпущенных начиная с 2018 года.

Хотя Windows 11 предлагалась как бесплатное обновление для пользователей Windows 10, многие старые устройства остались позади из-за этих требований. В противоположность этому, Windows 10 была доступна как бесплатное обновление для пользователей Windows 7 и Windows 8 без таких строгих аппаратных ограничений, что позволило миллионам людей обновиться без необходимости покупать новые устройства.

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Забегая вперед, Microsoft планирует прекратить поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. После этой даты предприятиям нужно будет платить за продолжение использования Windows 10, причем Microsoft также впервые предлагает платные обновления безопасности для потребителей, хотя пока раскрыто только цены для бизнеса.