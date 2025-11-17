Black Ops 7 получает сотни негативных отзывов от геймеров, что делает игру одной из худших частей CoD всех времен, информирует 24 Канал.

Полный провал?

Очередная Call of Duty должна была принести Activision очередные миллионы долларов, ведь, казалось бы, что разработчики давно изобрели собственную формулу успеха, штампуя игры франшизы на радость поклонников.

Однако релиз Black Ops 7, состоявшийся 14 ноября 2025 года, рискует навсегда изменить эту наработанную схему, сообщает Dexerto.

Количество пользователей, заинтересовавшихся игрой в Steam далеко от пиковых значений предыдущих лет, а отзывы геймеров оставляют желать лучшего.

В частности, рейтинг проекта по оценкам игроков на портале Metacritic является худшим в истории Call of Duty. На момент написания статьи, средняя оценка рецензий Black Ops 7 (версия для ПК) держится на отметке в 1.9 из 10 возможных.

Интересно, что предыдущий антирекорд принадлежал Modern Warfare 3 (2023) с 2.3 баллами из 10 возможных.

Углубляясь в причину таких негативных отзывов, можно понять, что геймерам уже осточертела "несерьезность" серии. Наибольшей критике подверглись история, персонажи и общий "вайб" проекта, хотя стрелять так же весело как и всегда.

В общем фанаты не подбирают слов, называя Black Ops 7 "пустой тратой времени и денег" и "худшей частью в истории игры".

В частности, в соцсетях даже появились призывы бойкотировать сюжетную кампанию, которая шокировала своей абсурдностью.

Поэтому, боссам Activision теперь все же придется задуматься во что они превратили любимую франшизу миллионов.