Лучшие тактики для EA FC 24 Ultimate Team: формации и инструкции для игроков
Источник:Charlie Intel
Несмотря на свободу строить состав своей мечты в режиме Ultimate Team в EA FC 24, когда дело доходит до тактики, то есть несколько формаций, которые помогут вам существенно улучшить собственную игру.
Ultimate Team – самый популярный режим в EA FC 24, позволяющий игрокам строить состав своей мечты из любимых футболистов. Однако даже самые лучшие спортсмены в одном коллективе – ничто без грамотной тактики.
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Как и в играх серии FIFA, использование проверенной тактики может существенно увеличить ваши шансы на победу, особенно в соревновательных режимах игры Ultimate Team, таких как Division Rivals или Champions.
Ввиду этого мы подобрали для вас несколько интересных формаций, испытанных лично на полях EA FC 24.
4-2-2-2
Скриншот из игры
Инструкции:
- Крайние защитники: оставаться в обороне при атаке (stay back while attacking);
- Опорные полузащитники: закрывать центр, оставаться в обороне при атаке (cover center, stay back while attacking);
- Центральные атакующие полузащитники: оставаться впереди, заходить в штрафную для навесной передачи (stay forward, get into the box for cross);
- Форварды: оставаться спереди, забегать за спину защитников (stay forward, get in behind).
Тактика в обороне:
- Стиль: сбалансированный (balanced);
- Глубина: 40
- Ширина: 50
Тактика в атаке:
- Развитие атаки: сбалансированное (balanced);
- Создание шансов: прямой пас (direct passing);
- Ширина: 40;
- Игроки в штрафной: 50;
- Игроки на угловых и штрафных: 2 деления.
4-3-3 (4)
Скриншот из игры
Инструкции:
- Крайние защитники: оставаться в обороне при атаке (stay back while attacking);
- Центральные полузащитники: закрывать центр, оставаться в обороне при атаке (cover center, stay back while attacking);
- Центральный атакующий полузащитник: оставаться впереди, заходить в штрафную для навесной передачи (stay forward, get into the box for cross);
- Вингеры: оставаться впереди (stay forward), смещаться в центр (cut inside), забегать за спину защитников (get in behind).
- Форвард: оставаться впереди, забегать за спину защитников (stay forward, get in behind).
Тактика в обороне:
- Стиль: сбалансированный (balanced);
- Глубина: 50
- Ширина: 50
Тактика в атаке:
- Развитие атаки: длинный пас (long ball);
- Создание шансов: прямой пас (direct passing);
- Ширина: 40;
- Игроки в штрафной: 50;
- Игроки на угловых и штрафных: 2 деления.
5-2-2-1
Скриншот из игры
Инструкции:
- Крайние защитники: присоединяться к атаке (join the attack), забегать вперед (overlap);
- Центральные полузащитники: закрывать центр, оставаться в обороне при атаке (cover center, stay back while attacking);
- Центральный атакующий полузащитник: оставаться впереди, заходить в штрафную для навесной передачи (stay forward, get into the box for cross);
- Вингеры: оставаться впереди (stay forward);
- Форвард: оставаться впереди (stay forward).
Тактика в обороне:
- Стиль: сбалансированный (balanced);
- Глубина: 40
- Ширина: 45
Тактика в атаке:
- Развитие атаки: длинный пас (long ball);
- Создание шансов: прямой пас (direct passing);
- Ширина: 55;
- Игроки в штрафной: 50;
- Игроки на угловых и штрафных: 2 деления.
Конечно, обновления игры могут вызвать изменения в эффективности этих тактик, поэтому не забывайте следить за их актуальностью.