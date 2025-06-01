Размер имеет значение – создатель оригинальных Fallout объяснил в чем основное преимущество коротких RPG

Легендарный разработчик Тим Кейн на примере оригинальных Fallout объяснил почему игры в жанре RPG не всегда должны быть растянутыми на сотни часов прохождения.

Многие геймеры привыкли, что масштабные проекты в жанре RPG должны развлекать игрока более сотни часов, но создатель оригинальных Fallout имеет на этот счет собственное мнение, сообщает 24 Канал со ссылкой на его канал на YouTube.

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Короткие игры имеют собственные преимущества

Объяснив почему классический Fallout не получит ремастера, в своем новом видео Тим Кейн проанализировал положительные и отрицательные аспекты длины игры на примере двух олдскульных проектов.

По словам разработчика, длинные ролевые игры позволяют создателям рассказать "очень, очень глубокую историю" как вот в Arcanum Of Steamworks and Magick Obscura. В противовес, в оригинальном Fallout игроки также имеют свободу действий и могут по-разному дойти до финала истории, но из-за того, что Arcanum имеет более длинную продолжительность и еще больше разнообразия, он получает преимущество в интересности повторных прохождений.

По мнению Кейна длинные игры также получают больше привлечения игроков, ведь провоцируют онлайн-обсуждения и в целом больший интерес в долгосрочной перспективе.

Несмотря на это, Тим также считает, что короткие игры имеют преимущество, которое может стать решающим. Легендарный разработчик считает, что если игра слишком длинная, то "вы потеряете часть своей аудитории".

Полное видео Кейна – смотрите ролик

Есть люди, которые не будут играть в действительно длинные игры, у них нет на это времени: "Я уже не подросток, у меня есть дети и есть слишком много игр, в которые я хочу играть, я не могу посвятить 100 часов одной",

– анализирует их мысли Кейн.

Также Тим напомнил о том, что если игра слишком длинная, то многие геймеры забросят ее на полпути, а некоторые и вообще, почитав обзоры, не рискнут даже попробовать игру, прохождение которой займет более 100 часов.

Конечно, решающим в этом вопросе может стать количество контента, которым наполнен проект, ведь индустрия знает историю успеха очень длинных видеоигр. Однако, по большому счету Кейн все же прав.