Разработчики Battlefield 6 раскрыли фильм и сериал, которые вдохновили их на создание сюжета игры

Создатели шутера Battlefield 6 признались какой голливудский фильм и сериал, основанный на реальных событиях, служили им вдохновением в создании сюжетной кампании будущей игры.

Продолжение легендарной серии шутеров Battlefield подарит геймерам увлекательную однопользовательскую кампанию, вдохновленную известным фильмом 2024 года и телесериалом, рассказывающим о реальных событиях, информирует 24 Канал со ссылкой на Inverse.

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Попытка в серьезный сюжет

Хотя франшиза наиболее известна своими масштабными многопользовательскими баталиями, разработка Battlefield 6 проходит в интересном ключе. Так студия DICE отвечает за мультиплеерный компонент игры, в то время, как разработчики из EA Motive занимаются однопользовательской кампанией.

Недавно стало известно, что в своей работе последние черпают вдохновение из мира кинематографа.

Креативный директор EA Motive Роман Кампос-Ориола и старший продюсер игры Филипп Дюшарм рассказали, что на проект сильно повлияли сериал "Спецназ: Львица" (рассказывает о реальной операции ЦРУ) и фильм 2024 года "Падение Империи" (Civil War) от режиссера Алекса Гарланда.

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По словам разработчиков, упомянутые произведения изображают то, чего они пытаются достичь в игре.

В частности показать влияние глобального конфликта на жизнь отдельных людей и то, как "талантливые, но обычные люди, поставлены в чрезвычайные ситуации".

Интересно, что в Electronic Arts уверены в успехе новой Battlefield, а её релиз запланирован на март 2026 года, хотя точная дата пока неизвестна.