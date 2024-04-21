Появился рейтинг лучших игр франшизы Fallout – обошлось почти без сюрпризов

21 апреля 2024, 17:11
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Источник:

IGN

Авторитетный портал IGN провел опрос среди читателей чтобы сформировать рейтинг лучших видеоигр из франшизы Fallout и результаты оказались несколько неожиданными.

Благодаря сериалу на Amazon Prime франшиза постапокалиптических RPG Fallout переживает пик своей популярности.

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На этой волне игровое издание IGN решило опросить своих пользователей какую же из многочисленных игр Fallout они считают лучшей.

Результаты, в целом, не стали каким-то откровением.

Итак, наибольшее количество геймеров признало Fallout: New Vegas лучшей игрой о Пустоши.

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Самой большой неожиданностью рейтинга стало то, что классические Fallout и Fallout 2 оказались ниже 3 и 4 части игры, хотя и обогнали многопользовательскую Fallout 76 и ряд спин-оффов.

Лучшие игры Fallout по версии читателей IGN:

  1. Fallout: New Vegas
  2. Fallout 3
  3. Fallout 4
  4. Fallout 2
  5. Fallout
  6. Fallout 76
  7. Fallout 4: VR
  8. Fallout Убежище
  9. Fallout Тактика
  10. Fallout: Brotherhood of Steel

Хотя такой результат может удивить "олдскульных" геймеров, он в то же время может указывать на омоложение фанатской базы франшизы, что определенно лишь пойдет ей на пользу.

Автор: Максим Задворський