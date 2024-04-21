Появился рейтинг лучших игр франшизы Fallout – обошлось почти без сюрпризов

Авторитетный портал IGN провел опрос среди читателей чтобы сформировать рейтинг лучших видеоигр из франшизы Fallout и результаты оказались несколько неожиданными.

Благодаря сериалу на Amazon Prime франшиза постапокалиптических RPG Fallout переживает пик своей популярности.

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На этой волне игровое издание IGN решило опросить своих пользователей какую же из многочисленных игр Fallout они считают лучшей.

Результаты, в целом, не стали каким-то откровением.

Итак, наибольшее количество геймеров признало Fallout: New Vegas лучшей игрой о Пустоши.

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Самой большой неожиданностью рейтинга стало то, что классические Fallout и Fallout 2 оказались ниже 3 и 4 части игры, хотя и обогнали многопользовательскую Fallout 76 и ряд спин-оффов.

Лучшие игры Fallout по версии читателей IGN:

Fallout: New Vegas Fallout 3 Fallout 4 Fallout 2 Fallout Fallout 76 Fallout 4: VR Fallout Убежище Fallout Тактика Fallout: Brotherhood of Steel

Хотя такой результат может удивить "олдскульных" геймеров, он в то же время может указывать на омоложение фанатской базы франшизы, что определенно лишь пойдет ей на пользу.