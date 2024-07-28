Вероятную кандидатку в президенты США заметили в известной видеоигре студии Remedy

Известный игровой журналист проанализировал фото найденное в загадочной видеоигре студии Remedy и обнаружил, что оно почти идентично фотографии американского политика Камалы Харрис.

Студия Remedy известна глубокой продуманностью мира своих проектов, известного как "ремедиверс".

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Двойника Камалы Харрис нашли в Control

Одной из самых загадочных видеоигр в портфолио финской студии является Control, которая продолжает удивлять геймеров своими секретами.

Еще вскоре после релиза проекта в 2019 году, внимательные геймеры заметили на одной из локаций портрет женщины подозрительно похожей на известного политика.

Интересная находка в Control / Фото с Reddit

В недавнем материале для Game File журналист Стивен Тотило рассказал, что он пропустил этот портрет из игры через специальную программу для распознавания лиц, которая подтвердила, что на фотографии никто иной как Камала Харрис – вероятный кандидат от демократов на предстоящих выборах президента США.

Настоящее же фото, которое Remedy существенно изменили для включения в игру, вероятно было взято с официального портрета Харрис, сделанного после того, как она приняла присягу как сенатор США от Калифорнии в 2017 году.

Сенаторский портрет Харрис / Фото из открытых источников

Remedy не ответили на просьбу Тотило прокомментировать эту интересную ситуацию, поэтому пока остается только гадать чем был обусловлен такой жест разработчиков.